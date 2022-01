“Calheta de São Martinho na Rota Atlântica da Aéropostale” num livro

O livro “Calheta de São Martinho na Rota Atlântica da Aéropostale” da autoria de Alexis Jenni, Marco Piazza, Gertrudes de Oliveira e Wlodzimierz Josef Szymaniak será lançado esta segunda-feira, 17, na cidade da Praia.

A apresentação da obra, na UniPiaget, estará a cargo de Alveno Figueiredo.

Segundo uma nota enviada, esta obra pretende evidenciar e rememorar a Calheta de São Martinho como sítio histórico, no âmbito da dinâmica inicial da aviação transatlântica, focalizando a experiência inovadora do projecto Aéropostale.

Editado pela UniPiaget, a obra contou com o apoio da Embaixada de França e, conforme a mesma fonte, este livro debruça-se sobre o mito da companhia aérea Aéropostale, universalmente conhecido graças à literatura.

“Os autores confrontam testemunhos literários com vestígios patrimoniais da antiga base de hidroaviões na ilha de Santiago em Cabo Verde. Paradoxalmente, o património material da antiga hydrobase, apesar do evidente valor histórico e museológico, não é valorizado nem incluído nos roteiros turísticos. O trabalho examina fontes de literatura testemunhal, e propõe uma justaposição de documentação histórica e literária com a situação actual”, frisa.

A produção do livro contou com a colaboração de duas estudantes do quarto ano do curso de licenciatura em Tradução e Interculturalidades, Zeliana Gonçalves e Sara Moniz.