Projecto “Cimboa – Património Para o Desenvolvimento Sustentável” apresentado em Santa Cruz

​O Instituto do Património Cultural (IPC) vai apresentar na segunda-feira, 11, no concelho de Santa Cruz, o projecto “Cimboa –Património Para o Desenvolvimento Sustentável” subvenção do programa PROCULTURA PALOP-TL.

Segundo o IPC, este tem como objectivo promover o autoemprego sustentável, a inclusão de jovens e mulheres desempregadas e a rentabilização da renda de artesãos e músicos em actividade, a partir da salvaguarda e reapropriação de um bem patrimonial e sua inserção no mercado nacional e internacional. O IPC explica que há semelhança do que aconteceu no passado dia 07 de Março, em São Domingos, a apresentação deste projecto dará o arranque à primeira oficina de capacitação no âmbito do projecto Cimboa. De realçar que PROCULTURA PALOP-TL, é uma acção do Programa Indicativo Multianual PALOP – Timor-Leste e União Europeia, financiada pela União Europeia, co-financiada e gerida pelo Camões, I.P. e co financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian. O programa PROCULTURA PALOP-TL tem como objectivo contribuir para a criação de emprego em actividades geradoras de rendimento na economia cultural e criativa naqueles países.

