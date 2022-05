Dino D’Santiago com duas nomeações nos Play-Prémio da Música Portuguesa

O álbum “Badiu” do artista cabo-verdiano Dino D’Santiago está entre os nomeados para o prémio de Melhor Álbum na 4.ª edição dos prémios Play, promovidos pela Audiogest (Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos) e pela GDA -- Gestão dos Direitos dos Artistas, em parceria com a RTP e a Vodafone. Os vencedores serão hoje anunciados numa cerimónia no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Formado por 12 temas, o álbum traz o funaná e o batuku, dois ritmos tradicionais de Cabo Verde. “Badiu” contou com a produção de Branko, Toty Sa'Med, Tristany, Sirscrach ou Valete, participações vocais de Slow J, Lido Pimenta, Rincon Sapiência e Nayela. Fazem parte disse disco temas “Lokura”, “Badia”, “Lá Fora”, “Voei de Mim”, “Esquinas”, “Nha Kodê”, “Utopia”, “Gentis Grandi”, “Corvo”, “Txuputi”, “Kretcheu” e “Pé Ratxadu”. Ainda na categoria Melhor Álbum concorrem "70 Voltas ao Sol (Ao Vivo com Orquestra)", de Jorge Palma, "AuRora", de Gisela João e "Recomeçar", de Tony Carreira. Dino D’ Santiago também está na corrida pelo Play de Melhor Artista Masculino, com Tony Carreira, António Zambujo e Camané. Na 4.ª edição dos prémios Play foram tidos em conta álbuns e canções editados entre 01 de Outubro de 2020 e 31 de Dezembro de 2021. A cerimónia conta com a presença de público, sem restrições de lotação. Além dos anúncios dos vencedores das 13 categorias, a noite inclui também nove actuações inéditas, de entre as quais um dueto entre Dino D'Santiago com a banda Monte Cara. De referir que em 2019, na primeira edição dos Play - Prémios da Música Portuguesa, Dino D´Santiago foi o mais premiado ao vencer três das 12 categorias, incluindo Melhor Artista Solo e Melhor Álbum.

