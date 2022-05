​Palácio da Cultura Ildo Lobo recebe concerto “Superason di Nhanha”

O Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia recebe esta sexta-feira, 6, um concerto solidário “Superason di Nhanha". Este concerto está agendado para às 19h00, no Pátio “Tchon di Morgado”.

Segundo uma nota do Palácio da Cultura, este concerto terá a participação de artistas amigos como Zé Rui di Pina, Amílcar Baptista, Toti Xinoca e Deize Mosso, e estará sob a direcção artística de Caluca Tavares, com uma banda composta por Nonó di Ano Nobu, Pancho Teixeira e Quim di Nanda.

Além desse concerto, o Palácio da Cultura tem agendado, para este mês várias actividades como desfile de moda, residência artística, stand up comedy, exposição e conversa aberta.

Matilde Silva Fernandes, mais conhecida por “Nhanha di Filipa” é uma artista musical natural da ilha do Maio. Em 2021, a convite do compositor maiense, Tibau Tavares, "Nhanha" aceita o convite fraterno e grava o seu primeiro single intitulado ”Djudja”.

Nhanha conta que este acontecimento que originou o tema “Djudja” lhe emocionou muito na altura, pois foi um marco que colocou a ilha a chorar.

Conforme a mesma fonte, no mês de Outubro de 2021, Nhanha é diagnosticada com câncer de mama.

No início não foi fácil, conta a artista, mas que com o tempo, ela tornou-se numa mulher positiva que ajuda as outras pessoas na mesma situação. "O emocional é a chave da recuperação, encarar e aceitar a doença é fundamental, nunca compare o seu caso com outros casos, cada caso é um caso, tens que ter muita força e fé".