​Kuumba Cabral apresenta “na Gaveta” no coletivo 5th Stage Sessions

O rapper Kuumba Cabral apresenta esta quinta-feira, 12, um espectáculo intimista “Na Gaveta”, no Palácio da Cultura Ildo Lobo em mais uma sessão do colectivo 5th stage sessions.

Kuumba Cabral, segundo a organização destaca-se no mundo do rap, sendo marcante numa das fases iniciais do hip hop santiaguense.

A mesma fonte cita que Kuumba Cabral, é músico, compositor, bailarino, produtor, manager e faz de tudo um pouco nesta área. Destacou-se ainda pelos prémios que foi acumulando com os duetos como Batchart e mais recentemente Ga Dalomba. Relevo ainda para a visão da música como objecto facilitador da partilha e do acreditar em ambientes comunitários como foi o Cypher que dirigiu no projecto Xalabas”.

O coletivo 5th Stage sublinhou que foi atrás de mais lugares onde musicalmente Kuumba Cabral se faz sentir. “Encontramos o compositor, fortemente ligado às raízes e ritmos nossos, mas ao mesmo tempo o suficientemente urbano para permitir que a liberdade musical por ele entre e resulte em músicas de temática e sentires de muito interesse e que talvez algum público não conheça esta musicalidade”.