​Teresinha Araújo canta José Carlos Schwarz

A cantora Teresinha Araújo estará esta quinta-feira, 28, num espectáculo organizado pelo colectivo 5th Stage Sessions, que tem lugar no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Cidade da Praia.

Neste espectáculo, segundo uma nota da organização, a cantora irá interpretar canções de José Carlos Schwarz, um dos mais conceituados compositores da Guiné-Bissau e de África.

Teresinha Araújo estará acompanhada, neste espectáculo, dos músicos Quim Bettencourt, Body, Lulan e Ulisses Português.

Para este espectáculo, o colectivo 5th Stage Sessions propõe um final de tarde/princípio de noite com canções de José Carlos Swartz interpretadas por Teresinha Araújo, e banda, no pátio “Txon di Morgado” no Palácio da Cultura Ildo Lobo, esta quinta-feira, pelas 19h00.

José Carlos Schwarz, para além de poeta, foi músico, compositor e fundador do grupo Cobiana Djazz, grupo que fundou.

Conforme a mesma fonte, o papel de Swartz foi de enorme importância não só através da divulgação da canção revolucionária, mas ainda na capacidade dos seus poemas chegarem a todo os ouvintes por serem sempre cantados em crioulo. "Relembramos aqui que vivíamos a década de 70 e José Carlos Schwartz tinha como temática o amor, a mulher, a criança, a vida no campo, política e sociedade pela importância que teve, não só na Guiné-Bissau, como em todo o universo dos compositores africanos".