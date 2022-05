SCM congratula-se com o pagamento dos Direitos Autorais pelo Festival da Gamboa

​A Sociedade Cabo-Verdiana de Música (SCM) disse que se congratula com o pagamento de Direitos Autorais pelo Festival da Gamboa, que teve lugar este fim-de-semana, e aproveitou para parabenizar a organização por respeitar e remunerar os músicos, autores e compositores cabo-verdianos.

Num comunicado, a SCM parabeniza a Câmara Municipal da Praia e a JM Produções, enquanto instituições organizadoras e produtoras do Festival de Gamboa 2022, pela iniciativa de tornar o Festival da Gamboa um Festival Copyright Friendly, através do cumprimento da obrigação legal do pagamento dos direitos autorais.

“Neste momento tão simbólico para todos os que fazem parte do sector musical e criativo cabo-verdiano, com a retoma efusiva das actividades culturais e artísticas no município da Praia, no quadro da celebração do Dia do Município”, indica.

Segundo a SCM, com esse pagamento, os autores e os compositores do nosso país de música também foram contemplados na festa da música deste final de semana, que contou com a actuação de vários artistas, nos dois dias do festival.

“O pagamento dos direitos autorais, não obstante ser uma obrigação legal, é também um belíssimo e nobre gesto da remuneração aos donos da matéria prima que alimentam os certamente musicais, permitindo a justa remuneração aos trabalhadores da classe autoral e criativa, no país”, frisa a mesma fonte.

De lembrar que o Festival da Gamboa celebrou este ano a sua 28ª edição, e homenageou os irmãos Zeca e Zezé di Nha Reinalda, e reverenciou o género musical, o Funaná.