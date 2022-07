​Câmara da Boa Vista suspende Festival Praia d´Cruz 2022

A Câmara Municipal da Boa Vista decidiu suspender o Festival Praia d´Cruz 2022. A decisão saiu da última reunião ordinária do executivo e foi anunciada hoje pelo edil Cláudio Mendonça.

Na página da câmara municipal no Facebook o edil boavistense justificou a medida com a necessidade de priorizar a realização de obras e outras necessidades sociais da ilha, provocadas pelo contexto da crise económica que o mundo está a atravessar.

Segundo a mesma fonte, essa decisão foi tomada depois de um diagnóstico geral da ilha, onde a retoma turística e económica tem sido lenta, os problemas sociais acrescidos, e que a edilidade decidiu priorizar aquilo que é necessário, para alavancar o desenvolvimento da ilha e impactar a vida das famílias.

“Reafirmo precisamente a questão de infraestruturação, requalificação urbana e o término das obras em curso, especialmente o largo de Santa Isabel dentro do prazo estabelecido. Este é um objectivo que abraçamos e que queremos concretizar ainda este ano”, indicou Cláudio Mendonça.

O edil boavistense avançou ainda que o actual contexto, o cenário de incerteza, a culminar com o desejo de desenvolver Boa Vista, obrigaram a edilidade a optar pela não realização do Festival Praia d´Cruz, lembrando que recentemente o município esteve em festa, com uma grande movimentação cultural, desportiva e económica e ainda coroada com a rececção da grande Final do Campeonato Nacional de Futebol, que colocou a ilha na boca do mundo.

“Há um entendimento de que a festa do Município e da sua padroeira Santa Isabel foi rija.

Houve uma avaliação muito positiva quer por parte de munícipes, como também dos empresários”, regozijou-se o autarca, considerando que não obstante esses gastos, a situação requer um equilíbrio, sobretudo com a actual conjuntura, que tem afectado a economia da ilha, assente no turismo e na prestação de serviços.

Para o presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, “toda a entidade pública deve analisar a perspectiva do momento que é difícil e que requer algum equilíbrio na contenção das despesas, sobretudo ao analisar o cenário da seca, da COVID-19 e agravada com a subida dos preços, devido a guerra na Ucrânia”.

Entretanto, para colmatar o Festival, a autarquia avisa que está a trabalhar num conjunto de actividades para o verão como semana de juventude, do mar e dia do emigrante.

Cláudio Mendonça promete para o próximo ano, um Festival Praia d´Cruz à altura do desejado e outras atividades que a ilha merece. “Estamos focados naquilo que é prioritário para a ilha e esperamos contar com a compreensão e colaboração dos munícipes".