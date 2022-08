​Tarrafal de Santiago recebe este fim-de-semana 7ª edição do Festival de Peixe

A Câmara Municipal do Tarrafal, através do Pelouro de Juventude, Cultura e Desporto, realiza de sexta a domingo, 05, 06 e 07 deste mês, a 7ª edição do Festival de Peixe, no largo da Casa do Pescador.

Numa nota a Câmara Municipal de Tarrafal de Santiago explicou que desde 2015 que o Festival de Peixe tem sido realizado naquele concelho e que ao longo destes anos tem-se classificado como sendo um “produto turístico” do município, pelo que tem atraído um grande número de pessoas de várias partes da Ilha de Santiago, emigrantes e turistas. Este festival, conforme a mesma fonte, pretende dinamizar a economia local, promover a gastronomia e criar oportunidades de rendimento para as famílias. “Este ano, o festival terá um leque de artista de renome, mas com o foco num vasto leque de artista da casa, como forma de dar-lhes oportunidade de expandirem os seus trabalhos, mas também será uma oportunidade de negócio para os promotores económicos, divididos em 40 stands”, indica. Serão três dias de muita música, gastronomia e animação. As actuação estarão a cargo dos artistas Zé Rui de Pina, Ga DaLomba, Leo Pereira, Princezito, Pzaiko, Fidjus Codé di Dona, Suzete e Benancinho, grupos de batucadeiras Boiadeiros e Delta Cultura.

