TARRAFAL de SANTIAGO: 25 abril 1917 – 25 de abril de 2022 105 anos de História: contributo para o presente e Futuro!

​O Concelho do Tarrafal, com uma superfície de 112,4 km2, fica situado no extremo norte da ilha de Santiago, possui 16.620 mil habitantes, que corresponde a 3,4% população de Cabo Verde, segundo o resultado do V recenseamento geral da População e 81% da taxa de urbanização.

O município do Tarrafal, a sudeste e sudoeste confrontase com os concelhos de S. Miguel e Santa Catarina, respetivamente.

Existem algumas lendas que relatam, ou pelo menos tentam explicar, a origem do nome de Tarrafal. A primeira diz que Tarrafal foi terra de tarrafis isto é, que nesse concelho existiam muitos tarrafis (Tarrafi é uma planta de clima tropical seco que os mais antigos e conhecedores do concelho dizem que existia muito no Tarrafal, principalmente nos bairros de Vila Centro e de Ponta de Atum). Em segundo lugar, existe uma outra teoria lendária dizendo que Tarrafal foi lugar de pesca com Tarrafe (Tarrafe, segundo a lenda e os mais antigos, foi um instrumento de pesca utilizado nos tempos remotos nas aldeias piscatórias de Cabo Verde, como por exemplo no Tarrafal da ilha de S. Nicolau, onde também foi criado um campo de concentração e no concelho do Tarrafal de Santiago. Por isso, o nome do concelho advém desse instrumento que agora não existe nestes concelhos. Por último, existe uma terceira lenda, inventada a partir do momento em que foi criado o campo de concentração e da chegada dos primeiros presos. Em relação a este último ponto, Gilberto de Oliveira, um dos presos que passou pelo campo de concentração, diz que Tarrafal, quer de Santiago, quer dos outros pontos de

Cabo Verde e do mundo, é terra de desolação, de fome, de sofrimento, de morte. Inversa do Paraíso prometido aos homens nas Escrituras. Terra de onde brota o fel e não o mel.

Contudo, ainda ninguém conseguiu provar, seguramente, a verdade de qualquer uma dessas lendas. Entretanto, fica a dica e o desafio para os jovens investigadores caboverdianos, principalmente os do concelho do Tarrafal.

É bom realçar que, durante muito tempo, existia a dúvida sobre a data oficial da criação do concelho do Tarrafal. Só recentemente, depois de várias investigações, conseguiu-se provar cientificamente, com o Decreto-Lei 3.108-B, Capítulo X, artigo 150, do Diário do Governo, I - Série, número 65, de 25 de Abril de 1917, que o concelho do Tarrafal, foi criada em 25 de abril de 1917, com a divisão da Província de Cabo Verde administrativamente em concelhos regulares e concelhos irregulares. Eram concelhos regulares: Praia, Fogo, Brava, Ribeira Grande em S. Antão, Mindelo, S. Nicolau, Boavista. Sendo os concelhos irregulares: Tarrafal na ilha de Santiago, Santa Catarina, Maio, Sal, Paul e Carvoeiros na ilha de S. Antão e Mosteiros na ilha do Fogo.

Assim, estamos em condições de afirmar que o Concelho do Tarrafal e suas gentes, hoje, 25 de Abril de 2017, comemora o seu centésimo quinto aniversário (25 de Abril de 2017 – 25 de Abril de 2021). Por isso, enquanto fidjus Tarrafal e de nhu Sto Amaro Abade”, fazemos votos para que, nesse novo centenário, o Município, trilhe passos seguros para o seu desenvolvimento, no contexto da região, da Ilha e do País.

População, Ensino, Turismo e Cultura no Tarrafal: Ontem e Hoje

Nas décadas de 1930/40, período da implantação do Estado Novo em Portugal e Instalação da Colónia Penal, a população do Tarrafal diminuiu, acompanhando a tendência verificada na ilha de Santiago e em Cabo Verde, tendo como fator principal, maus anos agrícolas e fome. Entre 1950 e 1970, a população aumentou, registando-se nas décadas de 1970 e 1980 uma ligeira diminuição, devido à grande vaga de emigração para o exterior, principalmente para Portugal. Em 1990, o concelho tinha 11.626 habitantes, devendo-se esta diminuição brusca da população, comparativamente aos dados de 1980 (24 202 habitantes), à divisão administrativa do município, em dois concelhos e duas freguesias: concelho do Tarrafal – freguesia de Sto Amaro Abade e concelho do S. Miguel – freguesia de S. Miguel. De acordo com o censo da população de 2010, o concelho do Tarrafal contava com cerca de 18.565 habitantes, representando 3,8% da população caboverdiana e em 2021 representa, de acordo com o censo possui 16 620 mil habitantes. E se levarmos em consideração que em 2000 Tarrafal contava com 17.784 habitantes, chegaremos à conclusão de que houve um aumento brando da população, com uma variação de 0,4%, embora a maioria da população, ainda permanecer jovem, onde mais de 55% possui menos de 22 anos. Considerando que a formação e qualificação de recursos humanos é, desde há muito, uma das opções fundamentais para alcançar níveis de desenvolvimento sustentável por forma a garantir, aos seus cidadãos, uma melhor e mais justa distribuição da riqueza gerada, o município do Tarrafal, a nível da Educação, segundo os dados do INE, em 2020, possuía 82.5% Taxa de Alfabetização, da população com idade entre 15 ou mais anos (89.5% Sexo Masculino e 77.2% sexo Feminino), 99.1% Taxa de Alfabetização, da população Jovem, dos 15 a 24 anos. A nível de instrução, 11,6% da População nunca frequentou o ensino, 3.7% frequentou o Pré-Escolar; 1.1%, a Alfabetização; 43.2% o ensino básico; 47.2%, o ensino secundário; 0.3%, o ensino Médio e 4.3%, o ensino superior. Atualmente, no município existem, entre público e privado, 23 jardins de infância, sendo quatro privados; dois agrupamentos escolares, com 18 escolas básicas ativas e duas escolas secundárias, uma na Vila e outra em Chão Bom; um universo de 4182 alunos, sendo 2062 de sexo feminino e 2120 de sexo masculino, com 253 professores, dos quais, 5 sem formação e mais uma Escola Secundária privada “Horizonte”. A partir do ano letivo 2013/2014, o concelho do Tarrafal pôde contar também com a instalação da Escola Superior de Turismo, Negócios e Administração, que ministrava três cursos - Contabilidade, Direito, Serviços Socias e Políticas Públicas - graças ao protocolo formalizado entre a Câmara Municipal e a Universidade de Santiago, mas que, infelizmente, por razões que desconhecemos, atualmente não funciona. No entanto, para incrementar a formação Município do Tarrafal, depois da realização de um estudo de viabilidade de formação profissional, no município do Tarrafal e de grandes obras de investimento e reabilitação do Ex- Centro de Saúde do Tarrafal, no passado dia 02 de dezembro de 2020, foi inaugurado o tão almejado Centro de Emprego e Formação do Tarrafal (CEFP) acto que foi presidido, pelo Vice-Primeiro Ministro e Ministro das Finanças, Dr. Olavo Correia, fruto de uma parceria perfeita entre o Governo da IX legislatura, liderado por Ulisses Correia e Silva, a Câmara Municipal, na altura liderada por José Pedro Nunes Soares, a Cooperação Luxemburguesa e as Nações Unidas. É bom frisar que, até à materialização do (CEFP) toda a formação era feira nos municípios de Sta Catarina e Sta Cruz o que acarretava custos às famílias e aos Jovens. A Hotelaria, a Restauração e Turismo, as Tecnologias de Informação e Comunicação, as Instalação e Manutenção, a Pesca e os Desportos Náuticos, a Transformação e conservação de produtos do mar e Cultura e artesanato, são algumas das valências formativas do Centro do de Emprego e Formação Profissional do Tarrafal.

A nível do Ensino Médio e Superior, por um lado, o município do Tarrafal, através da Câmara Municipal, possui relações e acordos de cooperação, com dezenas de escolas de formação e ensino técnico-profissional e superior, no país e em Portugal, que têm contribuído para a formação de desenhas e centenas de jovens - quadros do município. Por outro lado, ainda existem estudantes, que através da Direção Geral de Formação e Qualificação dos Quadros, do Ministério da Educação e Valorização dos Recursos Humanos de Cabo Verde, têm conseguido vagas e bolsas para a formação no exterior, principalmente no Brasil e em Portugal.

A nível turístico, o município possui condições mais do que favoráveis ao desenvolvimento do sector. Tarrafal, em 2018, segundo os dados da INE, possuía um parque hoteleiro com 5 hotéis, 3 pensões, 1 Apartamento, 1 Aldeamento Turístico e 1 Residencial, equivalente a 185 quartos disponíveis e 249 camas. Passado quatro anos, hoje, em 2022, Tarrafal, segundo os dados estatístico, depois da Praia é o município de Santiago que possui mais camas. Em complemento, para além de vários restaurantes, bares, cafés, o município possui outras infraestruturas e estruturas do ecossistema do

sector turístico, nomeadamente, a Orla Marítima que liga Mar di Baxu a King Fisher, a Avenida da Liberdade, que liga Chão Bom/Museu da Resistência ao centro da Cidade, o Mercado Municipal, o Centro de Saúde, o Mercado Municipal de Artesanato e Cultura, Centro de Artes e Ofícios de Trás-os-Montes, a Estrada Asfaltada que liga Achada Carreira a Fazenda, o Parque das Merendas, 1 Posto de Informação Turística, 1 Operadora Turística (Tarrafal Tours), 3 agências de Viagens, 3 escolas de condução, 1 escola de Mergulho; 1 Escola de Surf, para além das belas baías e praias, a título de exemplo, a Baía Verde, a Baía de Chão Bom, a Baía de Ribeira da Prata, a praia de Angra, a praia de areia preta de Ribeira da Prata e praia de areia branca da Baía, uma das Sete Maravilhas de Santiago. Com as suas potencialidades naturais e com o investimento que o Governo de Cabo Verde, liderado por Ulisses Correia e Silva, vem fazendo no Tarrafal, a nível do Programa PRAA e do programa POT, em milhares de contos, numa boa parceria com a Câmara Municipal do Tarrafal, espera-se que nos próximos anos, Tarrafal venha a ter mais investimentos públicos e privados, no sector do Turismo e transformar-se num verdadeiro Polo e Destino turístico da ilha e do País.

A nível cultural, Tarrafal é uma musa inspiradora. Desde sempre que o contraste entre o castanho e o verde, o mar azul, os peixes com cores de arco iris, as belas praias de areia branca e preta e os coqueiros à beira-mar têm servido de fonte de inspiração aos músicos de talento, que através das suas composições e vozes recriam as vivências das gentes do concelho. Prova disto é a existência de um leque vasto de artistas que se iniciaram por aqui e, ultimamente, o surgimento de vários artistas do município na cena musical nacional e internacional. As bandas Africa Raibow e Mentis Criolus; os grupos de Batuco Pó di Terra, Cultura Esperança, Flôr Esperança, Boiadeiras, fidjus di Santo Amaro

Abade, Delta Cultura, Mudjeris di Boa Esperança, esses três últimos, vencedoras do concurso de Batuco de Santiago das últimas duas edições; o grupo de dança Fidjus de Bibinha Cabral, vencedora da edição 2015, do concurso de Dança, realizado pela fundação Infância Feliz, são parte do muito grande elenco de grupos que proliferam por todo o município. De facto, Tarrafal desde sempre teve grandes nomes da música nacional: Bibinha Cabral (falecida), expoente máximo do batuco e finação, Blick Tchutchi, Beto Dias, Maruca Xica, Princezito, Chando Graciosa, Tó Semedo, Bodinho Varela Monteiro, Féfa Clarina, Paulo Rodrigues, Inácio Nha Rosalina, Luís Dias, Bela, Mário Lúcio, Tchota Soares (falecido), que deixou um grande legado no Funaná, e um elenco grande de jovens rappers, como Geany, Marito (falecido), Cheny, Djy Indiferente, etc. A par da música, também o Carnaval tem sido uma actividade muito concorrida, com grupos como Graciosa, Vindos de Tchabeta, Raios do Sol, Estrela do Mar. Ainda, por ocasião da Páscoa (março ou abril) realiza-se na praia de areia branca, um dos mais interessantes eventos culturais de Cabo Verde, o “Mata Galo”. Evento único em Cabo Verde, e com uma tradição muito forte na cidade do Tarrafal.

O artesanato é uma forma de expressão cultural presente no município, através da existência de artesãos, que produzem peças típicas locais, utilizando recursos naturais como barro, Pam de Bitxu e outros materiais naturais, como se pode testemunhar no Centro de Artes e Ofícios – Trás di Monti, bordados e costuras tradicionais. Essas peças,

para além de constituírem uma fonte de rendimento para os artesãos, contribuem também para a indústria artesanal típica do município. Pode-se dizer, sem reservas que, a abertura e funcionamento do Mercado de Artesanato e Cultura (MMAC-T) e o Centro de Artes e Ofícios de Trás di Munti (CAO) vieram trazer uma nova dinâmica ao artesanato no concelho. O Centro de Artes e Ofícios de Trás di Munti, é uma das formas de materialização do artesanato no município e destaca-se pela preservação e produção da olaria tradicional desta pacata localidade do Tarrafal. Ali, não se perca a oportunidade de apreciar bonitos utensílios decorativos e de utilidade doméstica e souvenir original.

Tarrafal, aos 25 de abril de 2022

In memória da história do Tarrafal

José Soares Historiador & Investigador