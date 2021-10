Dia Nacional da Cultura com programação até final de Novembro

Este ano, a celebração do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, assinalado a 18 deste mês, conta com uma programação que vai até finais de Novembro, sob o lema “Pela Cultura que nos Une”.

O Dia Nacional da Cultura e das Comunidades foi instituído em Novembro de 2011 com o intuito de celebrar tanto a nossa Cultura, como as nossasComunidades.

Neste sentido, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através das estruturas tuteladas, e em junção de forças com o Ministério das Comunidades e as autarquias, promove um conjunto de actividades para assinalar a comemoração.

Neste propósito, desde dia 18 de Outubro e durante cerca de um mês, as nossas ilhas serão palcos de diversas iniciativas em formato misto (presencial e online), destinadas a um público-alvo diversificado. Fazem parte das actividades celebrativas: exposições, momentos musicais, feiras do livro, conversa aberta, fóruns, workshop, publicações, conferências e roteiros gastronómicos.

O lema “Pela Cultura que nos Une”, segundo o MCIC, é um apelo ao espírito de união dos cabo-verdianos e das comunidades neste contexto particular em que vivemos; à reconhecida resiliência que nos marca; à esperança num novo recomeço e no reforço da nossa cultura, no país e na diáspora.

Este lema permitirá, ainda, intensificar a mensagem de que unidos continuaremos a trabalhar no reforço da nossa identidade, da nossa memória e da nossa história.

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, iniciou as celebrações do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades com uma visita à Associação Colmeia, escola beneficiada pelo programa Bolsa de Acesso à Cultura, levado a cabo pelo Governo há cerca de cinco anos.

Abraão Vicente disse que a data será celebrada com um leque variado de actividades que mostram que a cultura não está confinada, apesar do forte impacto da pandemia da COVID-19 neste sector.

“Ao contrário do que se tem dito, todas as actividades estão abertas, com limitação, sim, do horário de funcionamento. Basta ver a agenda cultural cabo-verdiana para perceber que os museus estão abertos, já há concertos, performances, teatro. A par disso, o Governo já anunciou o início de grandes eventos a partir de 30 de Outubro”, afirmou Abraão Vicente, durante uma visita ao Museu Etnográfico da Praia, no âmbito do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades.

Segundo o titular da pasta da cultura, a abertura deste sector, assim como diversos sectores, vem sendo feita de forma gradual. “A retoma das actividades culturais, das visitas aos museus, dos concertos, tem-se registado um pouco por todo o país, graças ao abrandamento do número de casos de pessoas infectadas e também ao aceleramento da vacinação que está a chegar aos 80%”.

“O principal desafio da cultura neste momento em Cabo Verde e no mundo é o financiamento e a sua reabertura total para que as actividades decorram na normalidade”, frisou o governante.

Outras actividades

Na Biblioteca Nacional, a data é celebrada com uma feira do livro, espectáculo teatral “Chiquinho”, actuação musical, declamação de poesia, apresentação da obra “Famintos” e doação dos livros à Biblioteca Municipal de Ribeira Grande de Santiago.

Já o Arquivo Nacional de Cabo Verde promove “Conversa aberta à volta do poeta, jornalista e escritor Ovídio Martins”, lançamento da publicação “A Cultura das Ilhas nos Selos Postais de Cabo Verde” e promoção do documento do mês de Outubro “ Vida e Obra de Eugénio Tavares”.

O Instituto do Património Cultural (IPC) promove a palestra “Faróis de Cabo Verde”, o workshop sobre a lista indicativa da Unesco “Turismo, Património e Sustentabilidade”, a exposição temporária Simboa / workshop, apresentação do site dos Museus, fórum “Turismo Cultural na ilha de Santiago” e exposição fotográfica “Memórias do Campo de Concentração do Tarrafal”.

A Direcção Geral das Artes e das Indústrias Criativas tem agendadas várias actividades como a Exposição Plástica – “VIRTUOSAS” do Artista Guineense Elsie Mafouta, exposição Fotográfica “Mandinga”, Visita à exposição colectiva “4ª mostra da Colecção Permanente de Arte Contemporânea do Estado”, Performance Musical de 30 minutos e inauguração da instalação “Azágua” de Sue Vicente.

A Academia de Artes Cesária Évora terá o lançamento virtual do vídeo de actuação dos alunos. No Centro Cultural do Mindelo decorre a exposição / Instalação “Da rua de praia à Praça Estrela” - Kiki Lima, exposição de Fotografia: “Um olhar sobre as gentes de São Vicente e Santo Antão”, Exposição de Fotografia / Ilustração Queila Fernandes e Tiago Rendall e ‘Inoverança’ - Concerto comentado com Kiki Lima e Mick Lima.

Na ilha do Maio, a Câmara Municipal realizou uma passeata musical e no final, aconteceu um pequeno concerto na Vila do Barreiro. Ainda no Maio, a Associação Cultural Recreativa e Desportiva Cadjetinha celebrou esta data com uma homenagem ao músico e compositor Adalberto Silva (Betú), na Praça da Cadjetinha, na cidade do Porto Inglês.

A Câmara Municipal do Tarrafal de Santiago realizou uma homenagem a José Luís Barros Monteiro Lopes, conhecido como Zé di Piga. Na ilha do Sal, a efeméride foi marcada com uma serenata promovida pela Câmara Municipal.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1038 de 20 de Outubro de 2021.