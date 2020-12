Ministro da Cultura anuncia para 2021 encontro nacional das escolas de arte financiadas através da Bolsa de Acesso à Cultura

O evento, cuja data precisa não foi avançada, terá como palcos a Assembleia Nacional e o auditório nacional e possibilitará aos jovens o conhecimento da realidade das escolas de arte promovidas em todas as ilhas

O Ministério da Cultura e das Industrias Criativas (MCIC) reunirá, em 2021, na Praia, todas as escolas de arte, financiadas através da Bolsa de Acesso à Cultura, uma oportunidade para os jovens artistas pisarem “um grande palco nacional”.

O anúncio foi feito este domingo, no Porto Novo, pelo ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Abraão Vicente, que esteve no município para conhecer os resultados do projecto de formação nas áreas do teatro e música, promovido, desde 2017, pela escola secundária “Progresso”, financiado no âmbito da Bolsa de Acesso à Cultura.

O encontro da Praia, agendada para o próximo ano, será “uma espécie de recompensa” aos jovens que participam nos projectos de formação, financiados através da Bolsa de Acesso à Cultura, os quais formarão “uma grande caravana a nível nacional” num “grande espectáculo” na capital do País.

O projecto de formação de teatro e música a cargo da escola privada “Progresso”, na cidade do Porto Novo, envolve 60 crianças e jovens, que, além destes dois domínios, já participaram numa acção de capacitação a nível de arte gráfica.

Trata-se, segundo o director desta escola, Elísio Rocha, de “um projecto ambicioso” que visa despertar no seio desses jovens a capacidade para desenvolverem o teatro e a música.