​Sandra Horta apresenta “Primavera” em São Vicente

A cantora Sandra Horta realiza, esta quarta-feira, 10, um concerto de apresentação do seu EP “Primavera”, no Mansa Floating Hub, na Cidade do Mindelo, ilha de São Vicente.

Enquadrado no Mindel Summer Jazz, o concerto contará com o suporte da banda Pret e Bronk.

O EP “Primavera”, que contou com a produção de Tito Paris e a participação de uma orquestra portuguesa de cordas, é composto por três temas que irão integrar o primeiro álbum de originais da artista que se encontra em fase de produção.

“Amor, Amor, Amor”, composição de Mário Lúcio; “Dispidida” de Orlando Pantera; e “Carta” de Fernando Araújo; são os temas que integram o EP, numa tonalidade leve e fresca, com o objectivo de representar o Cabo Verde do amor e da saudade pintado em tons do mundo.

Antes da chegada do EP, Sandra Horta lançou três singles “Seca”, “Talvez” e “Wake up Now”, que abordam os temas da seca, do amor ao próximo e da educação das crianças, revelando as suas preocupações com questões sociais e com a responsabilidade de cada um no futuro da humanidade.

Natural da ilha de Santiago, Sandra Horta iniciou o seu percurso musical ainda na infância e foi-se desenvolvendo através da participação em vários projetos e em concertos de conceituados artistas em vários países.

Mornas, coladeiras e batuques são coloridos com afrojazz, flamenco ou MPB, recriando o seu Cabo Verde numa ambiência moderna e diversa.

Nos últimos anos, a cantora tem apostado no lançamento de temas diversos e, no álbum que se encontra em preparação, a artista pretende dar a conhecer as várias facetas da sua personalidade enquanto mulher e artista.