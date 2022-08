Baía das Gatas: Cruz Vermelha com poucas ocorrências nas primeiras 24 horas do Festival

A tenda da Cruz Vermelha na Baía das Gatas encaminhou uma pessoa com convulsão alcoólica à urgência do Hospital Baptista de Sousa e atendeu alguns casos de ferimentos e uma agressão, nas primeiras 24 horas do festival.

Esta informação foi avançada à Inforpress pelo responsável local da Cruz Vermelha, Benvindo Leston, num balanço do trabalho feito pela entidade na 38ª edição do Festival Internacional da Baía das Gatas. “O primeiro turno de ontem foi relativamente calmo e nós atendemos dois casos. O primeiro foi um caso em que tivemos que transferir a pessoa para o banco de urgência porque era complicado. Era uma pessoa que estava com convulsões após ter consumido bebida alcoólica e foi tratado convenientemente no Banco de Urgência do Hospital Baptista de Sousa”, afirmou, acrescentando ainda que atenderam pessoas com ferimentos, pequenas escoriações e uma que foi agredida com uma pedrada. Conforme a mesma fonte, “no segundo turno atenderam nove pessoas, dos quais três foram para o banco de urgência, no terceiro receberam quatro casos e no quarto turno atenderam mais quatro”, o que “indica que o trabalho tem sido razoável e sem grandes problemas”. Conforme Benvindo Leston grande parte dos atendimentos feitos pela Cruz Vermelha são de pessoas que consomem bebidas alcoólicas e sem se alimentarem. No entanto, frisou que os mesmos têm sido resolvidos ainda na tenda porque este ano a Delegacia de Saúde de São Vicente disponibilizou um (?) que tem feito a filtragem dos casos, pelo que, não tem enviado muitas pessoas para o hospital.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.