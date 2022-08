​Nomeados dos CVMA 2022 serão conhecidos neste domingo

Os nomeados dos Cabo Verde Music Awards 2022 serão conhecidos neste domingo, 28, na Cidade da Praia, num evento público que contará com a animação dos Dj’s Oleg e Double Dj.

Segundo uma nota da organização, os nomeados dos CVMA 2022 serão conhecidos depois do anúncio dos pré-nomeados, onde deu-se início ao processo de votação popular que decorreu de 7 de Julho a 20 de Agosto.

No total 14 categorias, com seis pré-nomeados cada, estiveram sujeitas a votação online e os três trabalhos / artistas mais votados por categoria serão anunciados no próximo domingo, 28 de Agosto.

A mesma fonte explicou que 47 artistas de forma directa e 64 de forma indirecta (colaborações) foram pré-nomeados para os Cabo Verde Music Awards 2022 por um júri composto por 11 elementos.

A lista de pré-nomeações foi liderada por Mário Marta e Dynamo com seis pré-nomeações cada, seguindo-se Ary Kueka, Dino d’Santiago, Diva Barros, Neuza, SOS Mucci e William Araújo com quatro pré nomeações cada.

Às 14 categorias votadas pelo público, junta-se agora também o anúncio dos nomeados nas categorias “técnicas” de Melhor Produtor Musical, Melhor Beatmaker e Melhor Video Clipe.

De lembrar que os Cabo Verde Music Awards 2022 consideram os trabalhos lançados física ou digitalmente entre 01 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2021. Já a gala de premiação acontece na Cidade da Praia a 01 de Outubro próximo.