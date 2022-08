​Cabo Verde vai continuar com chuva generalizada

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) informou hoje, que o estado do tempo no arquipélago continua condicionado por uma onda tropical, confirmando assim as previsões emitidas nos últimos dois dias.

Segundo a mesma fonte, durante a deslocação dessa onda tropical em direcção Oeste-Noroeste continuaremos com chuva generalizada ao longo do dia 31 de Agosto.

O INMG indica que essa chuva generalizada vai continuar mais intensa na noite do dia 31 de Agosto e madrugada do dia 1 de Setembro, nas ilhas de Barlavento Ocidental (São Nicolau, São Vicente e Santo Antão), com ocorrência de trovoadas e que o vento continuará moderado, contudo mais intenso nas zonas altas, e agravamento do estado do mar, com maior incidência a Norte-Nordeste e Leste do Arquipélago, com redução da visibilidade durante a ocorrência da precipitação.

O INMG avisa que fará vigilância permanente do estado do tempo, difundindo as informações que se mostrarem pertinentes.