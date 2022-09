Abertas as inscrições para URDI 2022 cujo lema é Tradição Oral- Cultura Imaterial

A edição 2022 da Feira de Artesanato e Design (URDI) decorre de 30 de Novembro a 4 Dezembro sob o lema Tradição Oral- Cultura Imaterial . As candidaturas estarão abertas até 2 de Outubro.

A informação foi dada hoje pelo Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD) através de um comunicado publicado no Facebook.

Este ano, segundo a mesma fonte, é celebrada a 6ª edição do concurso de design, promovido no âmbito do Salão_Created in Cabo Verde.

“Deste modo, lançamos o edital PALAVRA, Formas a partir de saberes e convidamos designers, artesãos, arquitetos e demais criativos, no arquipélago e na diáspora, a conceber um projeto de design que tenha na sua base conceptual a tradição oral cabo-verdiana (histórias, lendas, adivinhas, dizeres populares - entre outras) e projecte um artigo de design de uso quotidiano”, diz a nota.