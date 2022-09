Kokero recebe este domingo 1ª edição do Festival de Torresmo

A Associação Fidjos di Kokero , cidade da Praia, realiza este domingo, 11, a 1ª edição do Festival do Torresmo, na avenida principal do bairro, a partir das 13h00.

Ao Expresso das Ilhas, o vice-presidente da referida Associação, Raphael Ferreira afirma que o bairro é muito conhecido pelo “melhor torresmo da capital” e muito procurado por figuras importantes do país. “os emigrantes também procuram muito o nosso torresmo, aliás, é algo que não pode faltar nas encomendas que vão para o exterior, é muito pedido”, diz. Conforme conta, o bairro conta com a terceira geração de mulheres que vivem deste símbolo da culinária cabo-verdiana. Daí, a realização do Festival, como forma de homenagear a luta das mulheres daquele bairro, que tem no torresmo o pão de cada dia. Além do torresmo, o Festival conta com música ao vivo, carne de porco assado, cachupa e muito mais.

