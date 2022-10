Carlos Matos– Estrada com o brilho da noite

Seria quase que incontornável não abordar neste início de semana o vídeo-single – Brilho da Noite - do músico, compositor e maestro Carlos Matos.

O vídeo, intenso e carregado do “Eu” de Matos, consegue de forma envolvente falar de várias “gavetas interiores” que o músico delicadamente abre para servir-se do que lá guarda: o que recebeu dos países de origem que fizeram a sua génese e vivência, de lugares e pequenos e significativos objectos que certamente contribuíram para tal, sendo que a “gaveta” das “Raízes” está bem vincada, por imagens de lugares das nossas ilhas, mas sobretudo por discos e música que o fizeram ser o que é hoje. Também fala das suas “Inspirações” onde sobressaem nomes como os de Gerard Mendes, Kode di Dona, D. Tututa, Paulino Vieira e Luís Morais, entre tantos outros dos quais Matos fala sempre. O músico abre-se em história própria.

Convém referir que o disco foi feito na época do confinamento, quando as paredes nos cercavam do exterior que tanto nos distrai, remetendo-nos para o nosso interior, em introspeções sobre nós próprios e sobre o mundo em que vivemos. Um presente sombrio, mas que, para Matos, “Está sempre ligado a um futuro que olha para o passado que certamente ficou para trás. Esse sombrio presente foi útil para fazermos as nossas viagens interiores e as nossas reflexões. Porém, a continuação e o seguir caminho imperam.

Por tal, Matos termina o vídeo com material que foi buscar às duas últimas gavetas: às “Viagens” e às “Reflexões”.

Se à narrativa do vídeo juntarmos interessantes fotos, sobra o mais importante: a música – o mundo de Carlos Matos – a arte que escolheu para servir e por ela se apaixonou creio que de forma irreversível. Só assim conseguiria fazer um disco tão intenso e sentido como este Piano-Solo – nome do disco onde se inclui os temas cujos vídeos foram pouco a pouco abrindo as cortinas: primeiro “Julgamente de Mãe” e agora o “Brilho da Noite”.

O álbum Piano-Solo traz como novidade o formato piano-solo na interpretação da música de Cabo Verde. Se não for a primeira (piano solo em temática Cabo-verdiana, sem instrumentação que acompanha) é certamente das primeiras. Para além de standards da nossa música, também contém no repertório músicas do autor – como é o caso deste “Brilho da Noite”.

O disco carrega consigo ainda algo de interessante na indústria musical – a parelha de duas labels, para um fim só – o disco. Não passará por tal o próprio significado da música – a partilha?

Fica a sugestão de espreitar este “Brilho da Noite” no YouTube do artista e esperar pelo álbum completo com lançamento digital previsto para 1 de Outubro - Dia Mundial da Música e o lançamento físico no dia 18 de Outubro – Dia Nacional da Cultura.

A paixão, essa fica como marca-estampa na obra, tanto por parte do músico como da produção.

Salvé Música.