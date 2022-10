Lá Fora é o novo single de Dino D’ Santiago em parceria com Djodje

O artista luso-cabo-verdiano Dino d’Santiago lançou esta sexta-feira, 07, em parceria com o Djodje, o seu mais novo single intitulado “Lá Fora”, no Youtube.

Conforme escreveu o artista na sua página do Instagram, a canção “Lá Fora” fala sobre os hábitos antigos das pessoas do interior da ilha de Santiago, nas zonas rurais.

“‘LÁ FORA’ é uma expressão utilizada pelo povo Badiu, da ilha de Santiago (Cabo Verde), para definir as pessoas que são do interior da ilha, mais concretamente os que habitam nas zonas mais rurais. Diz-se também que esses camponeses costumam ser mais puros, pois as suas tradições e velhos hábitos são centenários. O movimento da Terra, que gira à volta do sol, continua a ser o relógio que guia as dinâmicas do dia a dia”, escreveu.

De referir que no passado dia 2 de Outubro, o artirta Dino D’Santiago venceu o prémio de Melhor Intérprete nos Globos de Ouro, em Portugal, nos quais também estava nomeado para Melhor Música com “Esquinas”.