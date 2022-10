155 anos do Patrono Eugénio Tavares

Assinalou-se a18 de Outubro, o aniversário de Eugénio de Paula Tavares, na verdade, os 155 anos desse grande homem da Cultura que foi jornalista, poeta, dramaturgo, letrista de mornas e grande defensor da cabo-verdianidade desaparecido há noventa e dois anos.

Desde 2005 o dia 18 de Outubro é celebrado em Cabo Verde como o Dia Nacional da Cultura e das Comunidades.

Neste ano, como vem acontecendo de há uns tempos a esta parte, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através das suas estruturas – Arquivo Histórico Nacional, Biblioteca Nacional, Instituto do Património Cultural, Direcção Geral das Artes e das Indústrias Criativas e do Palácio da Cultura Ildo Lobo e Centro Cultural do Mindelo – chamou a si a organização de um programa de celebração. O lema escolhido foi “Cultura para o Futuro” e implementado na Praia e Mindelo e em Tarrafal de Santiago.

Algumas Câmaras Municipais das outras ilhas tiveram o seu programa, cuja vertente musical é sempre a mais expressiva, juntamente com o artesanato. Na ilha do Maio, o mote foi o lançamento do livro de crónicas Falucho, uma embarcação que, na sua ligação com o Porto de Pedra Badejo, ilha de Santiago, marcou o desenvolvimento da ilha.

O Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, assim como muitas outras datas e celebrações de âmbito nacional precisam ser “desgovernamentalizadas” e assumidas pelas câmaras municipais e associações culturais da sociedade civil, havendo para isso, necessidade de as empoderar e as apoiar.

Viva o Dia Nacional da Cultura e das Comunidades!

Texto publicado originalmente na edição nº1090 do Expresso das Ilhas de 19 de Outubro