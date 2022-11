Prémio Djoy Soares: Candidaturas abertas até 20 de Novembro

O Centro Nacional de Artesanato e Design (CNAD) já tem abertas até 20 de Novembro as candidaturas ao Prémio Djoy Soares que permite a participação de artesãos e designers inseridos na Feira URDI, no Mindelo.

Segundo uma nota enviada, os artesãos e designers podem a partir de agora enviar as propostas ao prémio que homenageia o artesão Djoy Soares, falecido em 2018, e que foi um “defensor e promotor de uma ideia de conjunto e partilha no sector”.

A mesma fonte explicou que só serão admitidos os participantes da feira, que acontece de 30 de Novembro a 04 de Dezembro, na Praça Nova, no Mindelo.

Entre os requisitos propostos, também a organização informa que só será considerada uma única peça por cada candidatura e a peça proposta é avaliada mediante o envio de três fotos, com o nome desta, nome do participante e o material utilizado.

O CNAD comunica ainda que serão atribuídos dois prémios, sendo que um dos vencedores é escolhido através de votação na página do Facebook do centro.

As candidaturas, até o dia 20 de Novembro podem ser enviadas através do email cnad.comunicacao@gmail.com ou através da página do Facebook.

Também enquadrado na 5ª edição da URDI, inspirado sob o lema “Tradição Oral – Cultural Imaterial”, decorre, no Mindelo, a residência artística, que pretende desenvolver projectos conceptuais a partir da lata.

“Para além, de contribuir para a divulgação e revitalização das técnicas de trabalhar na latoaria, também propõe a reutilização e sustentabilidade do trabalho do artesão numa perspectiva expandida”, explicam os organizadores.

A residência artística Lata, que acontece no CNAD sob a coordenação do artista plástico Bento Oliveira, conta com a participação de António da Cruz (artesão), Carlos Noronha (artista plástico), Euclides Santos (artesão), Fernando Noia (artista Plástico), Manuel Fortes (professor), Manuel Cruz (artesão), e Stephanie Silva (designer).