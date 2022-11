Livro sobre pratos típicos de Cabo Verde apresentado na Praia

Após quase 30 anos a cozinhar para os seus clientes, no seu próprio restaurante, no centro da cidade da Praia, Ália Santos vai apresentar o livro “Tempero da Chef Ália”. Trata-se do seu primeiro livro onde apresenta receitas típicas de Cabo Verde.

Este primeiro livro, segundo a Chef Ália, oferece receitas deliciosas típicas de Cabo Verde e criações suas. “Este livro não é algo que aconteceu de repente, tinha programado há anos. Desde a minha infância que gosto de cozinhar e antes de começar a cozinhar profissionalmente fazia encomendas para fora. E é por causa disso que optei por arranjar um espaço onde posso mostrar os meus dotes”.

Com espaço próprio, Ália Santos começou a colocar em prática tudo o que aprendeu com seus pais, vizinhos e amigos. Na verdade, o livro era para ter saído em 2020, mas com a pandemia da COVID surgiram vários contratempos e não foi possível.

Receitas

Ália Santos explica que o livro não traz apenas receitas de Cabo Verde. “A maior parte das receitas são típicas de Cabo Verde, mas com algumas mudanças. A nossa receita é muito rica, mas há que dar um toquezinho para acompanhar as mudanças. Há pratos internacionais, mas a maior parte é das receitas nacionais”.

O livro é ilustrado e as receitas vêm em português e inglês para que chegue ao mais amplo público possível. “O livro está em português, com tradução em inglês tendo em conta que temos uma diáspora muito alargada em que a maioria das pessoas que fala crioulo e português. Existem também os filhos de cabo-verdianos que podem não falar nem ler em português ou crioulo pelo que, estando em inglês, vai-lhes facilitar a compreensão”.

“Tenho notado que de vez em quando vêm cá emigrantes passar férias e trazem os filhos. Estes interessam-se por um ou outro prato e perguntam como é que se faz, mas vejo que há uma certa dificuldade em falarem o português ou o crioulo, mas com a tradução vai facilitar a nossa diáspora e também os turistas que apreciam muito a nossa comida”, frisa.

Ália Santos conta que se sente muito feliz e realizada com este seu primeiro livro e que vai continuar a escrever. É um grande sonho, é mais um filho que acabou de nascer. A partir de agora será mais fácil pois os erros que cometemos agora vamos corrigir no futuro”.

“Esse livro é só um caminho, já tenho um outro escrito, mas primeiro tenho que colocar esse livro no mercado e ver como é que as pessoas vão reagir e a partir daí se há algumas coisas a fazer como alteração vou fazer”, indica.

Ália Santos confessou-nos que cachupa não podia faltar por ser um prato que já ultrapassou as fronteiras. “A cachupa é um prato internacional, não é só aqui em Cabo Verde. No meu restaurante recebo diariamente visitas de turistas que querem comer a nossa cachupa. Os nossos emigrantes, sempre que cá vêm pedem cachupa, cabrito, caldeirada de peixe e outros pratos típicos de Cabo Verde”.

Outro livro

Depois dos pratos vêm as sobremesas e é isso que Ália Santos promete fazer. Com a chegada do livro com as receitas dos pratos típicos segue um outro só com as sobremesas feitas em Cabo Verde.

“Neste livro só falei de pratos, aqui não há sobremesas. Mas o próximo livro será sobre sobremesas, que são também 100 receitas. Pretendo apresentar um livro com as sobremesas de doces e gelados. Tenho ainda um terceiro livro em mente que será mais complexo. Tenho que fazer muitas escolhas e, para isso, tenho que ter tempo porque são coisas de que não se faz registo e tenho que andar à procura de informações. Certamente será um trabalho muito interessante”, assegura.

O livro “Temperos da Chef Ália” é apresentado esta sexta-feira, 25, na cidade da Praia, para alguns convidados, e no dia 14 de Dezembro será lançado na Biblioteca Nacional para que os praienses tenham a oportunidade de conhecer o trabalho de Ália Santos.

Texto publicado originalmente na edição nº1095 do Expresso das Ilhas de 23 de Novembro