Raiz di Polon apresenta "Nha Fado, Meu Destino" na Praia

A Companhia de Dança Raiz di Polon faz este domingo, 27, na cidade da Praia, a estreia da peça “Nha Fado, Meu Destino”, interpretada e criada pelo bailarino Mano Preto.

A apresentação da peça acontece no Centro Cultural Português da Praia, às 18h00, e conta com a participação especial dos artistas Tó Tavares e Rhaya Monteiro.

A peça que teve a ante-estreia, no espaço ALAIM, no Mindelo, no passado mês de Outubro, e com casa cheia, foi trabalhada pelo bailarino Mano Preto, numa residência artística que aconteceu nas cidades de Elvas e Lisboa, em Portugal, no ano passado (2021).

“A criação da peça vem na sequência dos solos que tendo vindo a criar e que são uma modesta homenagem a vários artistas, tendo começado em 2006 com Dom Quixote das Ilhas, seguido do Kodé di Dona em 2019, depois Manuel D´Novas em 2020 e agora o "Nha fado, meu destino", explicou o bailarino Mano Preto.

“Nha Fado, Meu Destino”, segundo o bailarino, é uma homenagem a uma das maiores vozes da música mundial que é a Amália Rodrigues e tem o fado como banda sonora.

O bailarino explicou que esta peça surgiu no âmbito do projecto "Mostra de artistas residentes da procultura” onde foi seleccionado mediante concurso lançado pelo Fundação Calouste Gulbenkian e cujo palco foi partilhado com artistas da Guiné Bissau, Moçambique, Angola Cabo Verde.

Mano Preto afirmou que já existe interesse e contactos para apresentar a peça numa tour em Portugal, no próximo (2023).

Depois da estreia desta peça, na cidade da Praia disse que estão a montar uma performance de rua, tipo flash mobile, a convite da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, que será apresentada no dia 10 de Dezembro de 2022, com início na Praça Alexandre Albuquerque e terminando na rua Pedonal, frente à sede dos "Raiz di Polon".

“Temos ainda o convite do Espaço Nice Kriola para um grande espectáculo que acontece no dia 10 de Dezembro, em parceria com o artista Zé Perdigão. Estamos em ensaios para participar na grande gala dos 25 anos da RTP que acontece no dia 07 de Janeiro de 2023, no Auditório Nacional e que será coreógrafa pelo bailarino/coreógrafo de ascendência cabo-verdiana, Benvindo Fonseca”, avança.

Aulas, ensaios, workshops, colaborações, fazem ainda parte da nossa agenda para este ano.

“Estamos já em criação de mais um solo sobre a Cesária Évora, que homenageia esta que é também uma das maiores vozes da história da música universal, estando prevista a estreia para o ano de 2023”, anuncia Mano Preto.