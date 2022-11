Cabo Verde prevê para próximos anos construção de raiz de um museu de Cesária Évora

​O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas defendeu hoje a construção, nos próximos tempos, de um museu de música denominado Cesária Évora, visando a valorização da imagem da “diva dos pés descalços” e internacionalização de Cabo Verde.

Abraão Vicente falava na conferência de imprensa realizada na Praia para apresentação de projectos seleccionados no âmbito do Edital de Resgate de Música Tradicional Cabo-verdiana, tendo comunicado que o Instituto do Património Cultural (IPC) está encarregado de desenhar o projecto a nível conceptual, e disse estar ciente de que nos próximos anos há que apresentar um projecto “ambicioso” que será um outro pilar para alavancar o parque museológico nacional e o legado de Cesária.

Ressalvou ainda que Cesária Évora é o “maior ícone” de Cabo Verde, no entanto, o País “continua a não a ter no devido lugar”.

“Eu já tinha dito isso também anteriormente que o próximo grande projecto cultural em Mindelo que terá que ser celebrado em Cabo Verde neste mandato ou nos próximos com este Governo ou com os outros, porque é inevitável o Governo financiar a construção de um museu de Cesária Évora de raiz”, disse o governante.

Isto porque, conforme argumentou Abraão Vicente, as habitações por onde viveu a “diva dos pés descalços” não tem o desenho necessário para receber um museu da dimensão do seu merecimento.

“Portanto é preciso um terreno novo para construirmos um projecto de preferência por um arquitecto de renome internacional que é o que se faz com as grandes figuras, para poder colectar da parte da Harmonia e dos familiares e dos coleccionadores privados um espólio relevante para criarmos um museu da música com o nome da Cesária Évora”, afiançou o ministro da Cultura.

O nome do museu Cesária Évora, salientou, atrairia os turistas e os visitantes nacionais e internacionais para conhecer não só a história dela, mas toda a música cabo-verdiana, nomeadamente a morna.

“Por isso que, nos próximos anos não tenho dúvida que os principais projectos dos ministérios da Cultura deve ser sem dúvida valorizar Cesária Évora, entrar em acordo com os familiares quanto ao seu espólio e quanto à exploração da sua própria imagem ligada à divulgação internacional de Cabo Verde”, perspectivou Abraão Vicente.