​Abraão Vicente diz que Cesária Évora continua a ser figura incontornável da cultura cabo-verdiana

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas fez esta afirmação esta quinta-feira, depois de assinatura de protocolo com a Harmonia, quando questionado sobre as declarações que o músico Paulino Vieira fez em Portugal, aquando do seu concerto.

Abraão Vicente afirmou que Paulino Vieira pode expressar-se da forma que quiser, e “nós como Governo não sentimos afectados, Cesária continua a ser uma figura incontornável da cultura cabo-verdiana”. “Como governante, em todos os países onde chego, Cesária é a figura expoente máxima da cultura de Cabo Verde, não é construção e nem imposição do Governo de Cabo Verde é algo que está enraizado, pelo percurso que a Cesária fez e nós como país só nos cabe tirar proveito do prestígio internacional da Cesária Évora, os comentários de como se fez à Cabo Verde não interessa”, frisa. Segundo o governante, Paulino Vieira fez as declarações do lugar onde ele está, a partir da sua história e a partir da sua percepção dos acontecimentos. “Tenho máximo respeito pelo Paulino Vieira não vou dizer se ele tem ou não razão, porque quem vive momento tem que deixar algum tempo para que a história se faça e a história não se faz apenas de uma voz, uma versão e uma opinião”, afirma. E acrescentou que neste sentido, temos que ouvir todos os players e intervenientes, para que se consolide uma opinião ou uma versão da própria história. “O Paulino é uma pessoa relevante para a história da cultura, e a prova disto é o impacto que a entrevista teve, mas nem sempre temos que ter razão, e não tenho que dar razão ou tirar razão”. "Cesária é incontornável, da credibilidade a música e a cultura cabo-verdiana. A figura e a personalidade da Cesária não são abaladas por opinião de ninguém. O peso do Paulino Vieira na cultura cabo-verdiana também é inabalável, pela sua obra e não pelas suas opiniões", assegura o governante. Sobre esse assunto, o director e produtor da Harmonia, José (Djô) da Silva preferiu não comentar. Em relação à candidatura da morna disse que é um grande ganho para Cabo Verde e que não foi baseado na história de Cesária Évora. “Se fosse fácil alguém já teria feito antes de nós. A candidatura da morna não foi baseado na história da Cesária Évora, parece que muita gente não leu o dossier, foi feito baseado na história do povo cabo-verdiano, o facto da peixeira e pescador, do carpinteiro, do pedreiro, das pessoas mais humildes e mais letradas cantar e viver a morna como parte seu, portanto não sei quem passou essa percepção”, indicou, dizendo que o dossier está disponível. De recordar que o músico Paulino Vieira disse numa entrevista, em Portugal, no âmbito do seu concerto, que existe uma “farsa” em torno do sucesso de Cesária Évora, promovida por “máfias” que não deixam os outros artistas brilharem, e que reduziu a música de Cabo Verde à morna, condenando-a ao extermínio.

