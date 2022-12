Ministro da Cultura saúda Dia Nacional da Morna

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas saudou hoje o dia Dia Nacional da Morna , destacando o género musical que "acompanha os cabo-verdianos em todos os momentos".

Abraão Vicente, numa mensagem em formato vídeo, sublinha que o Dia Nacional da Morna celebra o trabalho realizado para que morna fosse considerada património da humanidade.

“Feliz Dia da Morna a todos os cabo-verdianos, feliz dia da morna a humanidade pela morna património da humanidade. Hoje celebramos B-Leza, mas também celebramos Cise, Ildo Lobo, Bana, celebramos todos os cidadãos anónimos que contribuíram para que a morna fosse património da humanidade”, afirma.

Abraão Vicente recorda que a Morna foi classificada património da humanidade "por ser um género que os cabo-verdianos carregam consigo desde o momento do nascimento ao momento da morte".

“Celebramos a morna hoje em nome da peixeira, do pescador que também a cantam, da dona de casa, dos chefes de família, do condutor de carro que povoam as nossas cidades, celebramos a morna pela criança, pelo idoso, pelo adult, o pelo cabo-verdiano que nas ilhas e na diáspora cantam e se revem na morna como algo sentimental que liga a alma de Cabo Verde à alma da humanidade”, refere.

O Dia Nacional da Morna é celebrado a 03 de Dezembro, data que marca o nascimento de B-Leza, considerado um dos maiores compositores do País.