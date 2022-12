​“SCM será o primeiro caso no mundo em que o software está a ser usado de forma remota”- Consultora da OMPI

A consultora da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) Glória Braga disse que a SCM será o primeiro caso no mundo em que o software WIPO CONNECT está a ser usado de forma remota, tanto na sede, mas também nas outras ilhas onde tem delegações e parcerias.

Glória Braga fez essa afirmação esta terça-feira, 06, durante uma visita que efectuou à Sociedade Cabo-Verdiana de Música, onde fez uma breve apresentação de como foi a instalação do software WIPO CONNECT nos servidores da SCM, na cloud e das suas funcionalidades.

Segundo disse a SCM tem dado uma atenção especial à OMPI, por ter sido uma das primeiras entidades que usou o software e o primeiro na África Lusófona.

“A SCM, por ser membro da CISAC, possui contrato de reciprocidade com outras sociedades e que isso ajuda bastante nos processos de cobrança e de distribuição porque, deste modo, a SCM consegue cobrar pelo uso das músicas internacionais e, posteriormente, enviar às sociedades cujos repertórios representa”, indica.

A visita à sede da SCM foi realizada na sequência de um convite formulado pela direcção da Entidade de Gestão Colectiva, no âmbito da missão da consultora à Cabo Verde.

Numa nota enviada, a SCM explicou que essa visita tinha como intuito apresentar e debruçar-se sobre alguns projectos que a entidade gestora tem para desenvolver num futuro próximo, na expectativa de continuar juntamente com os seus parceiros públicos e privados, a dar o seu melhor contributo para a salvaguarda da Propriedade Intelectual dos Autores e Artistas cabo-verdianos, do sector musical.

A Presidente da SCM, Solange Cesarovna, por seu lado, fez a apresentação da consultora da OMPI à delegação do IGQPI e aproveitou a oportunidade para agradecer a visita de cortesia da presidente do IGQPI e sua equipa à SCM, no âmbito da missão de Glória Braga, "oportunidade está para a SCM apresentar todos os avanços desta Entidade de Gestão Colectiva nos últimos dois anos, alguns deles que contam com a forte parceria da OMPI e uma colaboração exemplar e abnegada da consultora ”.

Já a Presidente da IGQPI frisou que a SCM está a fazer um excelente trabalho e que está de parabéns por todo o trabalho desenvolvido. “Aproveitou o momento para dizer que, para o IGQPI, o ano 2022 foi um ano muito produtivo e que foi possível a adesão ao ARIPO, trabalho que durou cerca de um ano, durante a época de pandemia e que o objectivo agora é traçar estratégias de acção a serem executadas no próximo ano”.