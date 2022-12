​Djam Neguin no programa "Transformação Social através das artes"

O artista cabo-verdiano Djam Neguin foi um dos 26 seleccionados e convidados para um programa internacional, promovido pelo Governo dos Estados Unidos, para líderes activistas do mundo inteiro.

Djam Neguin foi seleccionado, juntamente com outros artistas e agentes culturais de países como Nigéria, Tunísia, Egipto, Peru e Marrocos.

Segundo nota enviada às redacções, o artista encontra-se neste momento em Los Angeles, Hollywood num intercâmbio com artista de música, dança e cinema, no programa "Transformação Social através das artes" que teve início no passado dia 3 deste mês, em Washington DC, através do qual teve a oportunidade de visitar instituições que trabalham com arte e seu impacto social, nos museus, galerias, universidades e escolas de dança, música, teatro artes visuais e activismo social/artístico.

Djam Neguin informou que durante esse programa já passou pela cidade de Boulder e Nova York, tendo frequentado aulas e workshops em grandes escolas como a Broadway Dance Center e Alvin Ailey Dance Center.

Além disso, indicou que foi o artista convidado do Soul Session no conceituado estúdio de música Funkadelic, em Time Square em Nova York, tendo tocado com músicos americanos e da qual prevê diversas parcerias futuras.

Na sua página na rede social, Facebook, o artista escreveu que ainda está “sem palavras para descrever como tem sido esta experiência única”.

Agora em Hollywood, Djam Neguin anunciou que além de uma imersão pelos estúdios de cinema, e de estar a frequentar aulas na conceituada Millennium Dance Complex, também está a trabalhar na produção de um single que será lançado em 2023.