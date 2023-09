Sotheby's anuncia leilão de obra de Picasso avaliada em 120 milhões de dólares

A obra "Femme à la montre", pintada a óleo pelo espanhol Pablo Picasso em 1932, será leiloado em Novembro pelo valor estimado em 120 milhões de dólares na casa Sotheby's em Nova York.

"Femme à la montre" é um retrato de Marie-Thérèse Walter, a "musa dourada" de Picasso e tema de muitos de seus retratos.

O quadro faz parte da coleção reunida por Emily Fisher Landau, uma das maiores colecionadoras privadas de arte, que decidiu investir em obras de arte a indenização que recebeu de uma seguradora depois que ladrões a deixaram, em 1969, sem a colecção de joias que ganhou de presente de seu rico marido durante décadas.

Segundo a CBS News, nos dias 8 e 9 de Novembro o quadro será a estrela do leilão de 120 obras da colecção acumulada por esta mecenas, no qual as Sotheby's espera arrecadar 400 milhões de dólares.