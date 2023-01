2023 marca o regresso de Rosa Mestre aos palcos de Cabo Verde

A cantora, residente nos Estados Unidos, regressa já no próximo mês de Fevereiro a Cabo Verde com uma agenda de shows em diversas ilhas e também aproveita para lançar um novo tema musical intitulado ‘Fofokera’, que integra o seu novo EP.

Uma passagem pela Cidade do Mindelo no mês do Carnaval não poderá faltar na agenda já que foi na ilha de São Vicente onde Rosa Mestre se profissionalizou como cantora. Também vem para participar do desfile do grupo carnavalesco, Estrelas do Mar, o seu grupo de eleição. Mas a artista também está em negociações para realizar espetáculos no Sal e em Santiago, duas ilhas que também carrega no coração e onde adora cantar.

“Tenho muito amor pelo meu povo de Santiago e um grande carinho pela ilha do Sal, onde vivi alguns anos a actuar nos hotéis da cidade turística. Por isso, o plano é passar um mês em Cabo Verde e actuar pelo menos nessas três ilhas, mas se aparecerem convites para outras paragens estamos abertos também”, revela.

Além da agenda de shows, Rosa Mestre pretende trazer, em primeira mão, o seu mais recente tema musical, intitulado ‘Fofokera’, um nome sugestivo que apresenta uma composição com assinatura dos parceiros profissionais Calú Monteiro e Djim Job, com quem trabalha há vários anos e aos quais confia a produção musical dos seus discos.

O tema ‘Fofokera’ integra um EP da artista que será em breve apresentado aos seus fãs, onde se incluem mais temas dos quais ‘Na Bô’ já pode ser ouvido nas plataformas digitais.

“Há três meses lançamos o primeiro tema deste EP já com um videoclipe intitulado ‘Na Bô’ que é da autoria do Nenas Gonçalves”, conta. “Além de ser um grande cantor e compositor ele é um grande amigo”, acrescenta.

‘Na Bô’ fala da esperança que existe em cada cabo-verdiano e, por isso, é uma homenagem ao nosso povo, que apesar da falta de recursos e por mais dificuldades que tiver, nunca perde a sua fé. “Para mim, nós somos um povo rico, em melodia, em morabeza e alegria, vivemos sempre com a nossa esperança. É uma composição muito bonita do Nenas”, garante, convidando à escuta. O videoclipe pode ser visto no link https://youtu.be/5Rhx-d6hvog-.

Além dos dois temas, o novo trabalho inclui mais duas rapsódias e um tema surpresa que a cantora prefere não revelar por agora.

“Fizemos uma pesquisa e decidimos resgatar algumas músicas tradicionais que já não são muito ouvidas, mas que fazem parte da vida e das memórias de muita gente, hoje com mais idade. São músicas que precisavam ser resgatadas para que possam continuar a ser tocadas nos dias de hoje. Decidimos incluir então no novo trabalho além dos temas originais, duas rapsódias, uma de mornas e outra de coladeiras”. revela.

São muitas as novidades, mas a artista também confessa à nossa reportagem ter passado por um período menos optimista, que a fez questionar a sua continuidade na música cabo-verdiana.

“Eu costumo dizer que não há nada melhor do que fazer e estar na música, mas passei por uma fase em que tive de parar para pensar, se valia a pena e se o retorno compensa, porque é muito trabalho. Não tenho um sponsor neste momento, é muito investimento e quando o esforço financeiro é pessoal, como no meu caso, só meu e da minha família, por vezes questionamos se vale a pena continuar a investir”, confessa.

O trabalho discográfico lançado e apresentado em 2019 não pôde ser tão explorado devido à pandemia mundial da Covid-19, de 2020. “Fizemos um trabalho riquíssimo, com os meus parceiros Music of Job e Orka Internacional, com 14 faixas, e diversos ritmos, desde talaia baxu, batuku e funaná. Apresentamos o álbum em Cabo Verde, mas, tivemos de cancelar a digressão para a Europa. Nos próximos espetáculos ainda vamos tocar alguns dos seus temas porque é um trabalho rico que ainda tem muito para dar”, garante.

Rosa Mestre nasceu em Angola e deu os primeiros passos na música na ilha de São Nicolau, para onde os seus pais a trouxeram, ainda criança. Foi, contudo, na ilha de São Vicente que conheceu maior protagonismo na sua carreira, ao ter a oportunidade de se apresentar ao lado de nomes sonantes da nossa música como Chico Serra, entre outros.

Rosa Mestre já actuou em diversos palcos conceituados, nomeadamente no Festival de Música da Baía das Gatas, em Mindelo, no Festival da Praia de Santa Maria, no Sal e, no AME – Atlantic Music Expo, na Cidade da Praia.

Em 2019, uma das canções do seu álbum ‘Solera d’Nha Vida’, ‘Vint Escud’ (https://www.youtube.com/watch?v=SujLfsf_Mgw) foi nomeada para melhor música tradicional, pelos Cabo Verde Music Awards, CVMA e, nos Estados Unidos, recebeu o prémio de Melhor Álbum do Ano, pelo Red Carpet Awards USA.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1101 de 4 de Janeiro de 2023.