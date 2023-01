Vindos d’África arranca na próxima segunda-feira ensaios para o desfile de Carnaval

O grupo Vindos d’África vai iniciar na segunda-feira, 16, os ensaios para o desfile de Carnaval 2023, após dois anos de paragem devido à pandemia, e depois de receber “luz verde” de financiamento por parte da autarquia praiense.

A informação foi dada à Inforpress pelo presidente da agremiação, José Gomes, avançando que os grupos da Cidade da Praia, ainda sem nenhum financiamento, já mantiveram um encontro com a autarquia que já prometeu a disponibilidade de transferir 1.000 contos para cada um dos grupos.

Entretanto, falando concretamente do Vindos d’África, afirmou que nesses dois anos, por serem também uma associação com vertente cultural, social e recreativa, ao longo desta paragem estiveram sempre presentes com os seus preparativos através da dança, do teatro e da música.

“Iniciamos os ensaios na próxima segunda-feira, 16, no pavilhão do Bairro Craveiro Lopes. Estamos todos a postos, agora falta a parte financeira da câmara e do Ministério da Cultura”, salientou.

José Gomes criticou o facto de todos os anos a Praia deparar com constrangimentos no que toca ao financiamento do carnaval à última hora, comparando com a situação em São Vicente, que, realçou, há três ou quatro meses em que já foi disponibilizada a primeira tranche aos grupos, tendo o próprio Ministério da Cultura já celebrado um protocolo com a Liga do Carnaval desta ilha.

“E nós, até agora, não contamos com apoios nem da câmara nem do ministério e isto obriga os grupos a trabalharem às pressas, e quando é assim fica-se muito aquém do desejado”, argumentou.

No entanto, o presidente do grupo Vindos d’África prometeu mostrar neste carnaval aprazado para o dia 21 de Fevereiro, algo que nunca tinham mostrado na avenida, e levar alguma surpresa.

Ou seja, explicou, um tema que possa transmitir muita cor, muito brilho, relacionado com o arco íris, e bastante interessante, e ainda levar uma homenagem às pessoas que “infelizmente” perderam a vida ao longo dos dois anos de covid-19.