​Carlos Matos lança single “Dia di manha”

O pianista cabo-verdiano Carlos Matos lançou na passada sexta-feira, 20, o seu mais recente single,intitulado “Dia di manha”, para marcar os 50 anos da morte de Amílcar Cabral. Single e vídeo foram lançado nas plataformas digitais.

Segundo uma nota da produtora Insulada, o tema traz consigo uma mensagem de coragem, esperança e no acreditar de um “Dia di manha” onde a opressão e o colonialismo fazem parte do passado.

“Celebrar o dia dos Heróis Nacionais e os 50 anos da morte de Amílcar Cabral foi o mote. Assim, foi revisitado e reinterpretado o tema “Dia di manha” do marcante disco kaoguiamo – Korda Skrabu – de 1974”, lê-se no documento.

Conforme a mesma fonte, mais uma vez, a imagem do mais recente trabalho de Carlos Matos – Piano Solo, as produtoras inSulada, Matos Music juntaram-se e em parceria com a GRM Works, desenharam este momento que revisitou o tema e o disco Kaoguiamo.