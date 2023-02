Yara dos Santos apresenta ​“Segredos para uma vida (mais) feliz”

A escritora Yara dos Santos apresenta no próximo dia 23 deste mês o seu mais recente livro intitulado “Segredos para uma vida (mais) feliz”, na cidade da Praia. A apresentação será às 17h00, no Auditório da Biblioteca Nacional, e estará a cargo da advogada Lígia Fonseca e do jornalista Marco Rocha.

Segundo a autora, a publicação deste livro é de certa forma o balanço do seu 20 anos de carreira como escritora. “O livro é um perpetuar, uma continuidade de mim, do que sou, do que me define, é do mesmo modo, um balanço de vinte anos de escrita. Uma partilha que assenta num modo de vida, e um exercício de uma actividade, que mais não é do que o corolário de um sonho de menina”, diz.

Yara dos Santos afirma que partiu para este projecto com o firme propósito de revelar um grupo restrito de consideráveis e marcantes figuras, das mais variadas áreas de conhecimentos e sabedorias, retratos vivos de personalidades, que pelos seus perfis e contributos, inspiraram e continuam a motivar a sociedade cabo-verdiana. “Vamos `beber` aos seus percursos de vida, fontes de um vasto caudal de experiências e de preenchimentos, que nos ajudam a refrescar memórias e a energizar-nos com as suas mentes, modos de estar e de ser”.

Este livro, conforme explicou, resulta da sua visão, da soma das suas experiências, dos caminhos que seguiu, “dos desvios que fiz, das reflexões sobre os mundos, revelações mais ou menos secretas, é uma oportunidade para a expressão da minha gratidão e reconhecimento a Deus, pelo que sinto e em que me tornei, e às pessoas que ao longo da vida, me deram a mão, me ofereceram o ombro, sorriram e choraram comigo. A quem me ensinou, e muito contribuiu para a minha aprendizagem e conhecimento”.

“Neste documento em forma de livro reuni quase três dezenas de entrevistas, tomei-as como fio condutor para uma vasta lição de vida. Nas suas respostas ao guião pré-definido está grande parte do sumo que vamos beber. Cientistas, músicos, escritores, gestores, empreendedores, artistas, professores, médicos, jornalistas, políticos, sacerdotes e desportistas que partilham as suas histórias e o seu saber”, relata.

Esta obra composta por 260 páginas, “são seladas em forma de `clipping`, com excertos de últimas notícias, uma seleção de recortes de publicações em meios de comunicação social, sobre as actuações e intervenções que realizei nos últimos tempos”.

Prefaciada pelo professor catedrático Jorge Sousa Brito, esta obra pretende, inspirar as pessoas, em especial os jovens de hoje, que é possível chegarem onde ambicionam e serem aquilo que quiserem.

Yara dos Santos, galardoada com várias distinções internacionais, é autora de seis obras literárias: Força de Mulher (2002), Cabo Verde, Tradição e Sabores (2003), Ildo Lobo: a voz crioula (2007), Relações Públicas em Cabo Verde: contribuições (2015), Conversa Aberta com um jovem Relações Públicas (2016) e, por último, Inspirar (2018).

É, ainda, co-organizadora e coautora dos livros: Mulheres e seus destinos (2019) e Tiago uma vida (2021). Figura nas obras coletivas: Liberdade, sempre! (2020) e Inspira Ações (2021) e é posfaciadora do livro: Prometo nunca desistir.