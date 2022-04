Yara dos Santos lança “Segredos para uma vida (mais) feliz”

​A escritora e presidente da Associação de Relações Públicas de Cabo Verde, Yara dos Santos, anunciou esta segunda-feira, 11, que vai lançar um novo livro intitulado “Segredos para uma vida (mais) feliz”, em meados de Julho.

Segundo Yara dos Santos, “Segredos para uma vida (mais) feliz” é organizado em parceria com a escritora, professora universitária e coach portuguesa Maria Duarte Bello.

O lançamento dessa obra acontece no âmbito da comemoração dos seus 20 anos de carreira literária, onde tem agendado um ciclo de conferências sobre Comunicação e Liderança.

Conforme indicou, numa nota enviada, o ciclo de conferências será realizado em várias universidades do país, com arranque no próximo dia 21, na Universidade de Santiago, Campus de Assomada.

Yara dos Santos explicou que objectivo de assinalar os seus 20 anos de carreira com estas actividades é inspirar outras pessoas, em especial os jovens, mostrando-lhes que é possível chegarem onde ambicionam e serem aquilo que quiserem.

Para a escritora esta celebração especial dos seus 20 anos de carreira literária assume um forte cariz sócio-educativo. A Escola Básica “Paz e Amor”, de Vila Nova, bairro de origem da autora, será a entidade beneficiária na íntegra do montante a arrecadar da venda do livro.

Yara dos Santos, galardoada com várias distinções internacionais, é autora de seis obras literárias: Força de Mulher (2002), Cabo Verde, Tradição e Sabores (2003), Ildo Lobo: a voz crioula (2007), Relações Públicas em Cabo Verde: contribuições (2015), Conversa Aberta com um jovem Relações Públicas (2016) e, por último, Inspirar (2018).

É, ainda, co-organizadora e co-autora dos livros: Mulheres e seus destinos (2019) e Tiago uma vida (2021). Figura nas obras colectivas: Liberdade, sempre! (2020) e Inspira Ações (2021) e é posfaciadora do livro: Prometo nunca desistir.

Quadro do Instituto Nacional de Estatística, tem desempenhado nos últimos anos, sucessivamente, o cargo de Assessora de Relações Públicas de altos dirigentes do país, nomeadamente do ex-Ministro da Educação e Valorização dos Recursos Humanos, Victor Borges, do ex-Ministro da Justiça, José Carlos Correia e do ex-Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. Trabalha, actualmente, como Assessora do Vice Primeiro-ministro, Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial e Ministro da Economia Digital, Olavo Correia.