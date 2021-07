Livro "Tiago, uma vida" apresentado na Praia

“Tiago, uma vida” é título do livro organizado em homenagem à antiga glória do futebol praiense, Tiago Pedro Amadeu, nascido no bairro de Achada Santo António, na cidade da Praia.

Organizado pelos filhos, Umai, Yara, Tiago e Fábio, esta obra traz 70 testemunhos de amigos, vizinhos e familiares que conheceram e conviveram com Tiago Pedro Amadeu. A organizadora da obra, Yara dos Santos, explica numa nota enviada à comunicação social que este livro, de 140 páginas, insere-se nos modestos esforços da organização para perpetuar o legado de Tiago Pedro Amadeu. “É uma singela e digna homenagem a um homem simples, cujo legado nos serve de repositório consultivo e orientador de valores e condutas irrepreensível na vivência humana”. Yara dos Santos conta que durante o seu trajecto, Tiago esteve sempre intimamente ligado à promoção e à afirmação do desporto cabo-verdiano, mais concretamente ao desporto-rei, o futebol. “Afirmou-se como uma das figuras sonantes e incontornáveis da época, tendo jogado nas principais equipas da capital cabo-verdiana, com destaque para o Boavista FC, o Sporting CP e a Associação Académica da Praia, nas décadas de 60 (final) e de 70 do século XX”. “Do mesmo passo, destacou-se, a bem dizer, nos campeonatos de subúrbios, tendo alinhado na famosa equipa de Holanda, de Lém-Cachorro. A talho de foice, os jogos de subúrbios deram a Cabo Verde e à cidade da Praia exímios futebolistas e Tiago era um deles, impondo-se pela velocidade, força e talento que todos lhe reconhecem”, escreve a organizadora. Este livro foi prefaciado pelo Padre António Ferreira (Pe. Ima) e posfácio de José Maria Semedo, docente e investigador. A apresentação da obra, que acontece no dia 28 deste mês, na Biblioteca Nacional, estará a cargo de António Ludgero Correia e Domingos Júnior.

