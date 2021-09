Yara dos Santos anuncia livro sobre o programa online “O poder da comunicação em tempos incertos”

A escritora e presidente da Associação de Relações Públicas de Cabo Verde, Yara dos Santos, anuncia nova obra, uma adaptação do seu programa de TV online “O poder da comunicação em tempos incertos”, emitido nas redes sociais, em finais do último trimestre de 2020, durante a pandemia.

Nessa primeira temporada do programa, num total de 10 episódios, de periodicidade semanal, 10 organizações, de diferentes áreas, nomeadamente do sector público, de organização de eventos, das organizações sem fins lucrativos, da cultura, do desporto e da academia, partilharam as suas boas práticas de comunicação, como enfrentaram o desafio da comunicação em tempos da pandemia.

O lançamento da obra está previsto para o mês de Dezembro deste ano.

Yara dos Santos, galardoada com várias distinções internacionais, é autora de seis obras literárias. É, ainda, coorganizadora e coautora de “Tiago, uma vida” (2021), da antologia “Mulheres e seus destinos” (2019), assim como participou na obra colectiva “Liberdade, Sempre!”, em homenagem ao Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, por ocasião dos seus 70 anos, publicada em 2020.

Recentemente, foi convidada a escrever o posfácio do livro “Prometo nunca desistir” de Ariana Monteiro, uma emocionante história de superação e de fé, onde a autora relata o seu percurso pessoal e a forma como encarou o cancro da mama diagnosticado em Setembro de 2014.