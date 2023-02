​Gala da 6ª edição do Prémio Nacional de Publicidade será 31 de Março

A gala da 6ª edição do Prémio Nacional de Publicidade (PNP) está agendada para o dia 31 de Março, de acordo com nota enviada esta quinta-feira, 09, pela EME Marketing e Eventos.

Segundo indicou a mesma fonte, o júri da 6ª edição do Prémio Nacional de Publicidade, presidido pelo roteirista brasileiro Di Moretti, reuniu-se online esta quinta-feira, 09, para conhecer o leque de trabalhos concorrentes ao prémio, naquele que foi o seu primeiro encontro oficial.

A entrega dos trabalhos decorreu de 1 e 31 de Janeiro. A EME Marketing e Eventos indicou que, para este prémio concorreram agências, produtoras, gráficas, criativos, assim como universitários, alguns pela primeira vez, “o que comprova que o PNP continua a atrair as empresas e os profissionais do sector”.

“A expectativa é de que, além da quantidade, entre os trabalhos impere a excelência e a singularidade. Por outro lado, espera-se maior adesão às categorias até aqui menos concorridas, como Branding, Branding Activation e Campanha Integrada”, assinala.

Segundo a EME – Marketing e Eventos, a avaliação dos trabalhos decorrerá até 18 deste mês, sempre em formato online, “tendo em conta que parte do júri reside no exterior e só estará na cidade da Praia nas vésperas da gala, agendada para 31 de Março”.

Di Moretti será assistido pelas portuguesas Susana Lopes e Ana Pinto Martinho, oradoras convidadas do PNP no Ciclo de Conferências “Capacitar para Inovar”, em 2022, e ainda pela marketeer cabo-verdiana Isabel Pires e pela representante do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, Jennifer Brazão.

Organizado pela EME – Marketing e Eventos, em parceria com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, este evento reconhece desde 2017 os melhores trabalhos publicitários.

O prémio tem por objectivo a promoção da actividade publicitária, através do reconhecimento da qualidade dos trabalhos publicitários e institucionais exibidos e veiculados, premiando os que pela sua criatividade e originalidade contribuem para o desenvolvimento do mercado publicitário em Cabo Verde.