​Boa Vista irá acolher o primeiro parque arqueológico subaquático do país

A ilha da Boa Vista vai acolher o primeiro parque arqueológico subaquático do país, potencializando os naufrágios existentes em estreita observação com a convenção do património cultural subaquático de 2001 de que Cabo Verde é parte.

A informação foi avançada pelo Instituto do Património Cultural (IPC), numa publicação na rede social Facebook.

Neste sentido, a directora dos Museus, Ana Samira Silva Baessa reuniu-se esta quarta-feira, 15, com os mergulhadores e guias de turismo da ilha da Boa Vista, num encontro que teve como propósito a socialização dos projectos previstos para a ilha, mormente a criação do parque arqueológico subaquático.

“Uma actividade que será de grande valia para a diversificação da oferta turística da ilha agregando um produto singular. No entanto, os mergulhadores agradeceram a apresentação mostrando bastante expectantes em relação ao projecto e aos seus impactos para as actividades dos profissionais do mar como o caso dos mergulhadores”, explicou a mesma fonte.

Conforme a mesma publicação, este projecto, está alinhado com o futuro museu de arqueologia da Boa Vista e contribuirá seguramente para a criação de um novo nicho de mercado fora do produto ancorado ao sol e praia.

Governo e parceiros, indicou a mesma fonte, têm em curso projectos estruturantes para a ilha com vista a diversificação da oferta turística, nomeadamente, a reabilitação do ex edifício da Alfândega Velha que albergará o novo museu de arqueologia subaquática, a musealização do Forte Duque de Bragança e a criação de trilhas subaquáticas à volta dos naufrágios.