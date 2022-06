Presidente do IPC está na Boa Vista em missão de serviço

​O presidente do Instituto do Património Cultural (IPC) Hamilton Jair Fernandes está na ilha da Boa Vista, em missão de serviço. Nesta visita à ilha das dunas, o presidente do IPC está acompanhado da directora dos Museus, Ana Samira Silva Baessa e do arquiteto Ricardo Ortet.

Esta missão, segundo uma nota do IPC, tem como objectivo realizar encontros com os parceiros locais nomeadamente a Câmara Municipal com vista ao início da implementação dos projectos ligados à preservação do património e criação de novas ofertas a nível do turismo cultural naquela ilha.

Conforme o IPC, esses projectos enquadram-se no âmbito do Programa Operacional do Turismo – POT. “O Programa do Governo delineada para responder aos desafios da diversificação da oferta turístico cultural ancorado nas perspectivas de desenvolvimento sustentável, preservação dos recursos naturais, culturais, patrimoniais e humanos do país, como sendo a mais valia para a construção de um produto turístico resiliente, em todas as ilhas e municípios do país”, indica.

O IPC refere que para o sector do Turismo Cultural está previsto um montante de 193.792.598 ECV. Para além do financiamento do POT, a execução do projecto do “Núcleo de Arqueologia da Boa Vista”, conta ainda com parte do financiamento do do projecto MARGULLAR2, para a materialização de programas ligados à conservação e protecção do ambiente e promoção da eficiência dos recursos cujo financiamento global é de 110.000 EUR.

Na Boa Vista, Jair Fernandes terá encontro com a edilidade da ilha, visita ao edifício da ex-alfândega que albergará o “Núcleo de Arqueologia da Boa Vista” e a visita ao espaço identificado pela CM em Povoação Velha, onde se erguerá a “Casa da Morna da Boa Vista”.

Durante a sua estadia na ilha das dunas estão ainda previstos encontros com empreiteiros locais com vista apresentação de propostas para a “Reabilitação e Conservação do Forte Duque de Bragança, no Monumento Natural do Ilhéu de Sal-Rei”, projecto co-financiado pela Direcção Nacional do Ambiente através do programa Bio-Tur, no valor total de 4.208.927$00.

O contrato de financiamento deste financiamento foi assinado na passada sexta-feira, 24, seguindo agora os trâmites para o desbloqueio do valor a executar.