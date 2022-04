IPC comemora Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com um conjunto de actividades

​O Instituto do Património Cultural (IPC) comemora este ano o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, assinalado a 18 de Abril, sob o lema “Património e Clima”, para promover o debate sobre a importância da preservação do património.

O propósito, de acordo com a instituição, é melhorar o nível de conhecimento do património cultural tanto da comunidade local e educativa, como também das instituições públicas e privadas, contribuindo para uma sociedade onde o respeito pelo património cultural, enquanto elemento da identidade cultural possa ser reconhecido como algo significativo.

Neste sentido, prevê realizar um conjunto de actividades alusivas à data, de 18 a 30 deste mês, das quais destaca o lançamento de atlas da lista indicativa de Cabo Verde na Unesco, no dia 19, um documento administrativo e explicativo no sentido didáctico pedagógico, mostrando paisagens culturais de Cabo Verde.

Segundo o presidente do IPC, Jair Fernandes, em entrevista à Inforpress, o objectivo é divulgar, este projecto financiado pela Unesco, e dar a conhecer esta lista.

“Vamos também participar em conjunto com as câmaras municipais de alguns programas, como a câmara da Ribeira Grande de Santiago, a Cidade Velha enquanto património mundial, onde no dia 18 vai acontecer uma conversa aberta sobre o património mundial, visitas guiadas a todos os monumentos a nível nacional, que vai ser gratuito neste dia, mesmo para os turistas estrangeiros”, afirmou.

Além deste, acrescentou que realizam também palestras nas escolas na ilha de Santiago, nomeadamente nos liceus Pedro Gomes e Domingos Ramos, fazendo um pouco alento o que a Unesco alerta, ou seja, a necessidade de educar gerações futuras em prol do património e do clima.

Sobre o lema deste ano “Património e Clima” sublinhou que faz pensar um pouco nas mudanças climáticas apelando a um pouco de resiliência, sobretudo nos países arquipelágicos como Cabo Verde, em que qualquer acção climática trará fortes impactos na conservação do património.

Jair Fernandes assegurou que o IPC tem notado em várias actividades que realizam ao longo dos anos que o interesse para o conhecimento do património tem sido cada vez mais despertado, salientando que isto é fruto de uma política pública muito assertiva, e no “forte investimento” que o Governo tem estado a fazer na reabilitação do património.

“É basta ver o forte investimento que tem tido retorno a nível de visitas turísticas, o que traz algum alento à economia local, e estamos em crer que vai continuar, porque o próprio Programa Operacional de Turismo vem dar respostas a isso, a reabilitação dos monumentos, a requalificação dos sítios o que é extremamente importante para a diversificação da oferta turística no país, reforçou.