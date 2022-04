União Europeia financia Cabo Verde no âmbito do projceto MARGULLAR2

A União Europeia vai financiar Cabo Verde com 106 mil euros, no âmbito do projecto MARGULLAR2. Esta informação foi avançada hoje, pelo Instituto do Património Cultural (IPC), na sua página na rede social Facebook.

Segundo o IPC, este foi o motivo da deslocação do Presidente do IPC, Hamilton Jair Fernandes, à ilha da Madeira, acompanhado da Directora dos Museus, Ana Samira Baessa, que teve como fito participar na 1ª reunião dos parceiros do programa MAC INTERREG, que teve lugar Funchal, Madeira, Portugal, no mês de Março deste ano.

O IPC indicou que a extensão do MARGULLAR 2014-2020 será desenvolvida em parceria com as ilhas da Macaronésia (Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde), cujo objectivo é a conservação, valorização e divulgação da história marítima através do património subaquático desta região.

“Igualmente, através dos projectos desenvolvidos, procurou-se promover a investigação; O desenvolvimento tecnológico e a inovação; Melhorar a competitividade das pequenas e médias empresas; Promover a adaptação às mudanças climáticas, a eficiência dos recursos; E conservar e proteger o meio ambiente”indica.

A mesma fonte explicou que para esta segunda fase do projecto Margullar Cabo Verde foram delineados campos de actuação com foco na valorização do Património Cultural Subaquático, principalmente na reabilitação das infraestruturas do Museu do Mar sito em São Vicente e do Museu de Arqueologia, a georreferenciação e inventariação do património cultural subaquático e acções de formação, informação e educativas.

O objectivo é conciliar o Património subaquático e o Turismo para a sua posterior promoção nestas regiões. “Cabo Verde é Estado-membro da convenção do Património Cultural Subaquático, e tem primado pela salvaguarda deste património, adoptando medidas legais e institucionais para o efeito, nomeadamente, a criação da comissão nacional para salvaguarda do património cultural subaquático, formações de técnicos nacionais, sensibilização das comunidades costeiras, entre outras iniciativas”.

Conforme o IPC, o projecto MARGULLAR, financiado pela União Europeia, foi concebido para a salvaguarda e valorização, sobretudo turística, do Património Cultural Subaquático (PCS) dos espaços pertencentes à Região da Macaronésia – Cabo Verde, Arquipélago dos Açores e da Madeira, Canárias e Senegal.

Apresentado no quadro da Convenção de Subvenção FEDER, dos Projetos MAC 2014-202 / Interreg, o programa Margullar arrancou em 2017, sendo Cabo Verde e Senegal países que entraram como parceiros. Os encargos com a participação de Cabo Verde no projecto são assumidos pelos Açores e pela Madeira, e os do Senegal pelo Cabildo de Lanzarote.