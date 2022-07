IPC apresenta o projecto Margullar2 em São Vicente

​O Instituto do Património Cultural (IPC) apresenta esta quarta-feira, 6, na ilha de São Vicente, o projecto Margullar 2. Este inclui-se num programa que se desenvolve em torno de cinco eixos estratégicos, estando o Margullar2 enquadrado no eixo quatro que visa conservar e proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.

Conservação, valorização e divulgação da história marítima através do património subaquático desta região são alguns dos objectivos do projecto Margullar 2.

O presidente do Instituto do Património Cultural, Hamilton Jair Fernandes disse hoje, à RCV que depois da inventariação do todo o património subaquático existente no país e elaborado aquando da primeira fase deste projecto, nesta etapa, Mergullar 2, para além de se criar condições legais e formação de técnicos vão apostar na valorização dos patrimónios através de, por exemplo, roteiros temáticos.

“Visitar os barcos, criar um roteiro turístico, mas também de cariz científico, e o melhor impacto deste Mergullar 2 será sem dúvida os investimentos a nível dos museus de Cabo Verde, como o da ilha da Boa Vista que já foi anunciado - refiro-me ao Núcleo subaquático da Ilha da Boa Vista. Por outro lado, o próprio museu do Mar, aqui em São Vicente, será beneficiado com alguns equipamentos de interpretação das exposições e também serão contempladas formações aos técnicos dos museus nacionais”, indica.

Jair Fernandes explicou há um trabalho que precisa ser feito, a nível da fiscalização, legislação e protecção, e integrar todos os stakeholders. O responsável frisou ainda que a população costeira é um dos principais parceiros para conservação, valorização e divulgação de toda a história marítima, através do património subaquático.

“Tanto em São Vicente, como na ilha da Boa Vista, através das ONGs começamos a identificar os pescadores e peixeiras que irão fazer parte deste projecto de valorização do património subaquático, permitindo combater um pouco a insensibilidade pesqueira que temos em Cabo Verde. Este património subaquático poderá ser ou servir de alternativa a determinadas práticas pesqueiras, permitindo por outro lado formar os mergulhadores e pescadores para que estes tenham todo o manancial de informação necessária para interpretação desse naufrágio”, assegura.

Conforme a mesma fonte, a implementação deste projecto contribui para que Cabo Verde possa cumprir os principais desígnios da convenção do património Cultural Subaquático de 2001, que reconhece o património cultural subaquático como parte integrante do património da humanidade e como elemento particularmente importante na história dos povos, nações e suas relações mútuas.

Este evento conta com a participação de técnicos e experts nacionais e internacionais, nomeadamente dos países e regiões implicados no projecto, como Cabo Verde, Madeira, Açores, Canárias e Senegal.

O acto será presidido pelo presidente do Instituto do Património Cultural, Hamilton Jair Fernandes e pela Chefe de Fila, directora do Património de Cabildo de Lanzarote, Rita Marrero Romero.

Ainda em São Vicente acontece amanhã, 07, um seminário sobre “Áreas protegidas e património subaquático no contexto do desenvolvimento sustentável”, cujo abertura será presidido pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas e Ministro do Mar, Abraão Vicente.

Este seminário é realizado no quadro do projecto Margullar2, financiado pela União Europeia dentro do programa Interreg MAC 2014-2020.