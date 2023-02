​Praia acolhe pela primeira vez Mister France 2023

A Cidade da Praia acolhe de hoje até dia 03 de Março, os 29 candidatos e 11 membros da equipa técnica do Concurso Mister France 2023, no âmbito da assinatura do protocolo entre a Câmara Municipal da Praia, a Comissão Organizadora deste concurso e a Federação Internacional do Turismo em França.

Segundo uma publicação da CMP na rede social, Facebook, desde a criação do concurso, esta é a segunda edição em que os candidatos elegem um país estrangeiro para a semana de preparação do concurso e também é a primeira vez que um país da África Ocidental recebe tal convite. A mesma fonte explicou que este protocolo será também uma oportunidade de partilha a nível cultural e turística desses dois países, bem como, uma oportunidade para colocar a nossa cidade e o nosso país no mapa mundial dos operadores turísticos e agências de viagens. Durante a estadia desta comitiva, a Câmara Municipal da Praia delineou uma semana de actividades de promoção social, cultural e artísticas com o intuito de promover o turismo, a cultura e a história da capital. Passeios a pé, actividades com a população local e outras tarefas permitirão uma maior interação entre o turista e a realidade vivida localmente. Conforme a mesma fonte, a Federação Internacional do Turismo terá como propósito promover o turismo da cidade da Praia em todas as suas plataformas e contactos (Tour Operator, Agências de Viagens).

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.