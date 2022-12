Onze palcos e mais de 400 criadores vão estar patentes na 11ª edição da Noite Branca

A Câmara Municipal da Praia realiza nos próximos dias 16 e 17 de Dezembro, no centro histórico do Platô, a 11ª edição da Noite Branca, que contará com onze palcos e mais de 400 criadores de áreas artísticas diversas.

Orçado em 15 mil contos, o evento decorre sob o lema “abraçar a diversidade, celebrar a harmonia” e irá transformar o centro histórico do Platô num grande palco onde se misturam actuações musicais e outras manifestações artísticas, nomeadamente o artesanato, a gastronomia, a pintura, a acrobacia a dança, a panaria, informou hoje o vereador da Cultura, Jorge Garcia.

Segundo aquele responsável, o certame tem como propósito potenciar os espaços e os activos culturais da capital, e colocar a capital no centro da atração turística cultural mediante a oferta de uma agenda cultural dinâmica, diversificada e focada na promoção e projecção dos artistas do município.

A cerimónia de abertura da Noite Branca ocorrerá no dia 16 pelas 19:00 na Praça Luís Camões (pracinha Escola Grande) com feira de artesanato, animações culturais nas ruas do Platô e os palcos geração e funaná envolvendo a actuação de grupos consagrados do cenário musical cabo-verdiano, por exemplo Bulimundo.

Já no último dia 17, sábado, às 15:00, arranca o palco infantil, com muitas brincadeiras e animações para as crianças.

Os restantes palcos no sábado, designadamente gospel, stand up comedy, cordas e acordes, palco jovem, palco Revelação, Passus d´Arte, Palco Kaza d´Arte Inclusiva palco Batuku, dança, arrancam às 19:00, devendo-se prolongar até às 04:00 da manhã.

O evento, segundo Jorge Garcia, irá contribuir para reforçar o título da Praia como cidade criativa no domínio da música, concebida pela Unesco, em 2017, passando a integrar desta forma uma rede de 64 urbes que promovem em lugar cimeiro a inovação e a criatividade enquanto motores essenciais para um desenvolvimento urbana mais sustentável e inclusivo.