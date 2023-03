​Presidência da República promove exposição “Traços Femininos na Arte”

A Presidência da República, promove, uma exposição de trabalhos de mulheres, denominada “Traços Femininos na Arte”, que vai decorrer de hoje, 01 até 04 deste mês, no átrio do Palácio do Presidente da República. Esta exposição acontece, no âmbito das comemorações do Março, mês da Mulher.

Segundo a Primeira Dama, Débora Katisa Carvalho esta exposição visa dar mais visibilidade ao trabalho que as mulheres fazem na arte, “valorizando e reconhecendo a sua contribuição para a cultura e economia local, promovendo suas criações e compartilhando suas histórias inspiradoras”. “Estamos aqui para celebrar muitas vitórias e conquistas das nossas mulheres, mas também como o mês de Março é mês de refletirmos os desafios, então para mim é uma honra ter aqui artistas de várias dimensões, mas tudo focado na arte”, afirma. Nesta exposição estão trabalhos de algumas artesãs nomeadamente, Mizé Varela (Artesanato com Corda de Sisal), Maria Pires (Costura/rendas tradicionais), Cláudia Sousa (Pintura), Nila Alves (sapatos artesanais); Ekonatura Cabo Verde (reciclagem e artesanato); e Adelaide Barreto (Black Arte Reciclagem). “Temos aqui Nilda Alves, que pelo menos é a única mulher que conheço que é sapateira, profissão herdada pelo pai. Temos Mizé Varela que trabalha na corda e tem aqui carteiras lindíssimas. Olhamos aqui Adelaide Barreto que tem um trabalho muito interessante que ela chama de Lixo ao Luxo, para fazer bijuterias, com tudo isso, podemos ver que a mulher cabo-verdiana está também a valorizar a nossa cultura”, cita. Conforme a Primeira Dama esta iniciativa visa ainda mostrar às outras mulheres que as artes podem ser uma fonte de rendimento. “Esse ensejo poderá servir, também, para inspirar e encorajar artistas mulheres e meninas a seguir as suas paixões e a perseguir suas carreiras na indústria da arte”. “Aqueremos inspirar os jovens, para ver nessas oportunidades como uma fonte de rendimento. Arte serve para expressar e mostrar o paradigma de vida, das mulheres que estão aqui, do modo como expressam, mas também é uma fonte de rendimento se trabalharmos bem”, frisa.

