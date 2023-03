Boa Vista: Museu de Arqueologia Subaquática e Forte Duque de Bragança inaugurados em Abril

​As obras da antiga Alfândega, em Sal-Rei, onde ficará instalado o Museu de Arqueologia Subaquática, e as do Forte Duque de Bragança, no Djéu, serão inauguradas em Abril, com parceria de gestão da autarquia local.

O anúncio foi feito esta terça-feria pelo ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, que visitou as obras de reabilitação da Antiga Alfândega, em Sal-Rei, onde ficará instalado o Museu de Arqueologia da Boa Vista, e as obras de reabilitação e conservação do Forte Duque de Bragança.

As obras contam com financiamento do Governo de Cabo Verde, através do Plano Operacional do Turismo (POT), em 12 milhões de escudos, do projecto Margullar2, no quadro do Programa MAC 2014-2020, num montante de 3 milhões de escudos, e pela Câmara Municipal da Boa Vista, no valor de 800 contos.

Estas obras, de acordo com Abraão Vicente, são emblemáticas para o município e para o Ministério da Cultura, por serem obras que serão municipalizadas, ou seja, explicou, não são obras que fazem parte da gestão do Governo ou da governação central, mas desenvolvidas “numa colaboração estreita que reafirma a vontade do Governo em trabalhar com os municípios”.

“Tanto o novo Museu de Arqueologia Subaquática, como o Forte Duque de Bragança, que desde o início do processo das suas reabilitações contou com a parceria da Câmara Municipal da Boa Vista, vai continuar a ter esta parceira da autarquia na gestão destes edifícios”, precisou.

Revelou que a Câmara Municipal da Boa Vista terá também, a partir do Museu de Arqueologia Subaquática, uma parte da verba para a programação do Centro Cultural, mas também para o reforço da pedagogia junto às escolas e junto aos próprios turistas quanto à importância histórica da ilha da Boa Vista.

“Portanto, nós também estamos aqui com a Câmara Municipal a fazer uma acto de grande sentido histórico”, disse, lançando o desafio à autarquia local para criar uma equipa especializada em Museologia e em Arqueologia.

Abraão Vicente acredita que este novo museu vai dar novo impulso a novos processos de pesquisa subaquática para recuperação de artefactos que se encontram no meio marinho, daí indicou que haverá uma espécie de centro interpretativo para contar a história do Djéu e também da própria infraestrutura.

Para isso, informou que haverá no museu de arqueologia subaquática uma sala onde será construída uma plataforma que se liga ao centro interpretativo dedicado à história do Djeu, para os que não puderem deslocar-se ao ilhéu, precisando também na estrutura museológica terá um equipamento que lhe poderá dar os detalhes desta história.

Estado irá buscar artefactos em museus e coleções privadas

O ministro da Cultura adiantou ainda, durante a visita às obras de reabilitação da Antiga Alfândega, partir do momento que o Museu Arqueológico Subaquático, em Sal Rei estiver preparado, o Estado irá buscar artefactos que estão em museus e coleções privadas na ilha da Boa Vista.

“São patrimónios do Estado, e mesmo que os tenham encontrado, a lei é clara, quem encontra artefactos de valor histórico, património para Cabo Verde, devem comunicar às autoridades e nós temos informação que aqui na ilha existem patrimónios privados, casas privadas que têm parte deste património”, justificou, sublinhando que para isso se iniciará um trabalho pedagógico para que as pessoas devolvam ao Estado estes bens.

E caso isto não aconteça, o ministro Abraão Vicente afirmou que se irá ao tribunal para que estes bens sejam devolvidos.

“Estamos aqui a iniciar um trabalho de recuperação da história de Cabo Verde, que é feita de artefactos por mais mínimo que sejam, fazem parte daquilo que é a grande história de Cabo Verde, que é preciso contar aos detalhes, aos pormenores”, referiu.

O ministro verificou que Boa Vista faz parte desta narrativa, pelo que garantiu que se irá fazer de tudo para que estas duas obras representem um novo recomeço neste processo de recontar a narrativa de Cabo Verde.