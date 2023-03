​Praia recebe primeira edição do TAWI FEST CV

A Cidade da Praia recebe de hoje, 09 até 17 deste mês, a primeira edição do TAWI FEST CV (Festival THE ARTIST WAY INITIATIVE Cabo Verde). Trata-se de um festival de arte urbana que será realizado sob o tema “Protecção ambiental”. Nesta primeira edição realizada em Cabo Verde é organizada junto a The Artists Way Cabo Verde, projecto a cargo da empresa LENTILHAS LDA.

O TAWI FEST faz parte de um projecto de Naomi King da Holanda e Simone Spencer de Cabo Verde, que visa desenvolver uma colaboração cultural internacional entre os países, através da organização de um festival de Arte Urbana. Este festival, conta a mesma fonte, terá a participação de 16 artistas, sendo oito nacionais e oito estrangeiros, escolhidos de acordo com o remarcável trabalho que tem feito, relacionado com o tema proposto para esta edição. Durante o festival estão agendadas várias actividades ligadas à arte e ambiente e será executada de quinta-feira 09, à sexta-feira, 17 de Março. No dia 11 de Março, será realizada uma Feira de Arte, na Rua da Arte, no bairro da Terra Branca, com actividades diversas, como exposição e comercialização de obras de artistas nacionais e internacionais, música, comida tradicional, entre outros atrativos. A pintura do mural da Escola Capelinha, um dos atrativos principais do festival, será realizada pelos 16 artistas convidados, de 13 a 17 de Março, sendo que a inauguração será no dia 17 do mesmo mês. Os artistas participantes nesta edição são: Simone Spencer, Naomi King, Studio Zepa, Lobster Robin, Kitsune Jolene, Isabel Lindenburg, Vera Couve, Loes Van Reijmersdal, David DiLeone Monteiro, Aires Melo, Heleno Barbosa, Bizzy Rodrigues, Sams Semedo, Jusefa Rabelados e Gilda Barros. Nesta edição estão artistas da Holanda, Bélgica, África do Sul e de Cabo Verde, sendo que dois de São Vicente, um da comunidade dos Rebelados e os restantes da Cidade da Praia. Conforme a mesma fonte, o TAWI visa envolver estudantes, jovens e a comunidade local, tanto como visitantes, empregados, ou enquanto staff. “Os artistas convidados para o festival trabalharão em estreita colaboração com estudantes e jovens locais para partilha de conhecimento e experiência”. “A motivação para o projecto é promover o desenvolvimento de talentos, a transferência de conhecimento e a descoberta mútua, permitindo aos jovens de ambas as culturas trabalharem em conjunto e conhecerem a cultura um do outro, tendo como principal objectivo estimular o sector da arte e cultura e o sector do turismo, em Cabo Verde”, explica. A mesma fonte indicou que o festival irá criar mais oportunidades de emprego nestes sectores, e a população local será beneficiada a longo prazo.

