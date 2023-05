​CVMA junta a sua voz na luta contra violência sexual contra crianças e adolescentes

Este ano, os Cabo Verde Music Awards (CVMA) unem a sua voz à causa da luta contra a violência sexual contra crianças e adolescentes, em parceria com as Nações Unidas, através do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e do Fundo das Nações Unidas para a População, UNFPA, e também com o Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente, ICCA, e o Ministério da Justiça.

Numa conferência de imprensa realizada esta terça-feira, 09, na Cidade da Praia, que contou com a presença de representantes dos parceiros, a organização anunciou a campanha.

“Djuntu Num Só Voz” é o mote desta campanha que pretende sensibilizar a classe artística, mas também o público em geral para a luta por uma sociedade com zero violência sexual contra crianças e adolescentes.

“Através desta campanha serão realizadas várias acções que pretendem incluir os artistas nomeados e convidados dos CVMA, agentes, managers e outras personalidades do mundo musical”, explicou a directora de Comunicação dos CVMA, Soraia de Deus.

A ideia, de acordo com Soraia de Deus, é consolidar neste público-alvo, que é um público com um impacto mediático bastante grande, alguns conceitos, atitudes e posturas que permitam influenciar positivamente a sociedade e criar uma consciência de promoção dos direitos da criança e de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.

Para esta campanha, as acções vão incluir visitas a centros de protecção da criança, na Praia e na ilha do Sal, actividades de sensibilização, performances e uma actividade especial no dia 1 de Junho, Dia da Criança, na ilha do Sal.

Além disso, na Gala CVMA, as Nações Unidas, através da UNICEF e do UNFPA, juntamente com o ICCA e o MJT irão distinguir um dos artistas nomeados com o troféu Acção Social, atribuindo-lhe o papel de representante desta causa em Cabo Verde.

“No final, espera-se que os artistas sejam mais conscientes do seu papel enquanto formadores de opinião e vozes activas na luta contra a violência sexual contra crianças e adolescentes, um dos problemas mais graves ligados a infância em Cabo Verde e que deixa marcas físicas e psicológicas profundas nas vítimas e nas suas famílias”, salienta.

Para a presidente do ICCA, Maria do Livramento Silva, esta luta terá um ponto a mais ao ser abraçado pelos CVMA. “Mesmo que tenhamos a população inteira a lutar, temos que fazer com que isso passe em cada comunidade, em cada lugar de Cabo Verde que isso é um crime que deve ser punido e denunciado para que não tenhamos mais criança abusada sexualmente em Cabo Verde”.

Por seu lado, o responsável pela Protecção da Criança do Escritório Conjunto do PNUD, UNFPA e UNICEF em Cabo Verde, Jairson Gomes, disse que a parceria com os CVMA 2023 mostra a importância que as instituições nacionais atribuem o trabalho em rede e de forma articulada no sector da infância e da adolescência, particularmente nos esforços nacionais de luta contra este flagelo universal.

“Para a Unicef, esta parceira revela-se de extrema importância, dada a dimensão e a causa do evento bem como poder dos artistas em alcançar crianças, adolescentes e jovens e toda a sociedade no geral”, indica.

A representante do Ministério da Justiça, Marlene Almeida, por seu turno, congratulou-se com esta iniciativa dos CVMA. “Para nós foi uma ideia fantástica juntar uma organização tão forte como a CVMA a uma causa tão nobre”.

“Para nós é uma honra ter se lembrado do enquadramento legislativo, mas também ao nível da prevenção. Neste momento estamos a implementar as salas de escutas, para criança vítimas de abuso sexual para evitar a dupla vitimização sabendo que muitas vezes as denuncias não vem directamente das famílias”, adiantou.

A XII edição dos Cabo Verde Music Awards acontece a 3 de Junho, na ilha do Sal, e conta com a participação especial de Bárbara Bandeira, Supa Squad, a actuação de alguns artistas nomeados.