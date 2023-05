​Livity vão actuar e receber Prémio Carreira nos CVMA

A banda Livity vai actuar na XI edição da gala dos Cabo Verde Music Awards e receber o Prémio Carreira. Informação avançada pela organização do evento, num comunicado enviado esta quinta-feira.

Segundo a organização, os Livity estão a preparar uma actuação completamente inédita e memorável em tributo ao seu mítico vocalista Jorge Neto, falecido em 2020.

“Será a primeira vez que a histórica banda se reúne depois da morte de Jorge Neto. Este vai ser, sem dúvida, um dos momentos de maior emoção dos Cabo Verde Music Awards 2023”, assegura.

Em palco vão estar Grace Évora (bateria e voz), Johnny Fonseca (guitarra), Roberto Matias (viola Baixo), Carlos Monteiro (teclado) e Anibel Fortes (percussão), para tocar os temas que fazem parte da história musical da banda e de Cabo Verde.

Na gala, a organização dos Cabo Verde Music Awards vai aproveitar para atribuir o Prémio Carreira aos Livity “em nome de todo o seu percurso na promoção e divulgação da música cabo-verdiana no mundo e considerando a banda como parte integrante do património cultural e musical de Cabo Verde”.

A XII edição dos Cabo Verde Music Awards acontece no dia 3 de Junho, na ilha do Sal, e conta com a participação especial de Bárbara Bandeira, Supa Squad, Jennifer Dias, Mirri Lobo, Livity a actuação de alguns artistas nomeados, entre eles um dueto entre os irmãos Soraia Ramos de Lisandro Cuxi.